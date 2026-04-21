السوق المالية السعودية توافق على طرح 66 مليون سهم لـ "بيرين"

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة "بيرين" العاملة في قطاع إنتاج مياه الشرب المعبأة تسجيل أسهمها وطرح 66 مليون سهم للاكتتاب العام، وفقا لما أعلنته الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء.

تمثل الأسهم التي سيتم طرحها 30% من إجمالي أسهم الشركة، وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

يظل الطرح محتملا إلى حين إتمامه، حيث تعتبر موافقة الهيئة نافذة لفترة (6) أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة.

وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

تأسست "بيرين" لتقديم حلول مياه شرب صحية، وتعتمد في إنتاجها على المياه الجوفية، ومصنعها الرئيسي في مدينة الرياض