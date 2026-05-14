السوق المالية السعودية توافق على زيادة رأسمال "مهارة" 26%

​وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة "مهارة للموارد البشرية" زيادة رأسمالها بنحو 26%، وفقا لما أعلنته اليوم الخميس في بيان.

الشركة كانت طلبت زيادة رأسمالها إلى 600 مليون ريال من 475 مليونا حاليا عبر منح 5 أسهم مجانية مقابل كل 19 سهما قائما يملكه المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

سيتحدد تاريخ الاستحقاق من قبل مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل نحو 103 ملايين ريال من بند "الاحتياطي النظامي"، ونحو 22 مليونا من بند "الأرباح المبقاة".

الزيادة المحتملة في رأس المال سترفع عدد أسهم الشركة من 600 مليون حاليا إلى 475 مليونا، بزيادة قدرها 120 مليون سهم.

يجب ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

تتمثل أغراض "مهارة"، التي تأسست كشركة مساهمة مقفلة 2013، في التوسط في استقدام القوى العاملة وتقديم الخدمات المنزلية والقوى العاملة للقطاعين الأفراد والأعمال.