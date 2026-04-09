"التعاونية" السعودية تعتزم شراء أكثر من 212 ألف سهم لموظفي الشركة

تعتزم "التعاونية للتأمين" السعودية شراء أكثر من 212 ألف سهم من أسهمها لتخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين، وفقا لما أعلنته في إفصاح نشر على "تداول" اليوم الثلاثاء.

تهدف الشركة من شراء هذه الأسهم، الذي يصل عددها إلى 212,143 سهما كحد أقصى، للاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج أسهم حوافز الموظفين طويلة الأجل.

مجلس الإدارة وافق على عملية الشراء، التي سيتم تمويلها من النقد المتوفر بالشركة.

تبلغ نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 0.3 %، بحسب الإفصاح.

سيتم التصويت على القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية التي سوف يعلن عنها لاحقا، بعد أن تستوفي شركة التعاونية شروط الملاءة المالية الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.