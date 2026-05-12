البخور الذكي للتجارة تصدر أول صكوك معززة ائتمانيًا وسط نمو الطلب على مبيعات العود والبخور في العالم

بدأ الاكتتاب في صكوك شركة البخور الذكي يوم الأحد 10 مايو، ويستمر حتى يوم الخميس 14 مايو، 2026 كأول صكوك معززة ائتمانيًا ضمن طرح عام في السوق المالية السعودية.

وقامت الشركة بإنشاء حساب احتياطي يغطي توزيعات تعادل أرباح 12 شهرًا، وعلى الشركة المحافظة على المبلغ على مدار خمس سنوات وهي مدة الاستحقاق المعلنة، وتتولى شركة إمباكت46 دور المستشار المالي الوحيد ومدير الاكتتاب لهذا الإصدار.

ويأتي هذا الإصدار بقيمة 50 مليون ريال، في إطار توجه الشركة نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز الهيكلة المالية، بما يدعم خطط التوسع واستدامة النمو، بالتوازي مع تطور الطلب على المنتجات المرتبطة بالعود والبخور والضيافة السعودية.

وتعمل شركة البخور الذكي للتجارة كشركة سعودية مدرجة في السوق الموازية (نمو)، متخصصة في تجارة العود ومشتقاته ومنتجات البخور والعطور والمنتجات المرتبطة بالقهوة السعودية، عبر نموذج أعمال متعدد القنوات يشمل المتاجر، والقنوات الرقمية، والأعمال المؤسسية.

ويعتمد هذا النموذج على تنويع مصادر الإيرادات، وتكامل سلسلة القيمة، وربط التوسع التشغيلي بمصادر تمويل طويلة الأجل، بما يعزز كفاءة التشغيل واستدامة النمو في ظل اتساع سوق العطور والضيافة والتجارة الرقمية في المملكة.

وتتضمن الصكوك عائدًا سنويًا قدره 10.5% بعد الزكاة، يُدفع نصف سنويًا، مع فترة استحقاق تبلغ خمس سنوات، إلى جانب هيكل معزز ائتمانيًا من خلال حساب احتياطي يغطي مدفوعات الأرباح لمدة 12 شهرًا من تاريخ الإصدار، وفق الشروط النهائية المعتمدة.

ويأتي الإصدار في وقت يشهد فيه قطاع التجزئة في المملكة نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، واتساع التجارة الإلكترونية، وتنامي الطلب على العلامات المحلية ذات الهوية السعودية.

نظرة على الشركة والأداء المالي

بلغت إيرادات الشركة 28 مليون ريال خلال عام 2025، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 5.11% مقارنة بعام 2024، فيما بلغ هامش الربح الإجمالي 80%، والربح التشغيلي 8 ملايين ريال، مع إجمالي أصول قدره 83 مليون ريال.

ويعكس هذا الأداء نجاح الشركة في تطوير نموذج أعمال متكامل يجمع بين التصنيع، والتوزيع، والتوسع في قنوات البيع، إلى جانب التركيز على الكفاءة التشغيلية وتعزيز الحضور السوقي.

ويُطرح الإصدار للاكتتاب العام، على أن تكون الصكوك مدرجة وقابلة للتداول في السوق المالية السعودية بعد استكمال الإجراءات النظامية، مع تنفيذ عملية الاكتتاب عبر الجهات المستلمة المشاركة المحددة في نشرة الإصدار.

ويمكن للأفراد والمؤسسات الاكتتاب في صكوك شركة البخور الذكي عبر الجهات المستلمة المشاركة، مع تحديد الحد الأدنى للاكتتاب عند 1,000 ريال سعودي.

وجميع المعلومات المتعلقة بشروط الصكوك، وآلية الاكتتاب، والمخاطر، متاحة من خلال نشرة الإصدار والإعلانات الرسمية المعتمدة في موقع تداول وموقع الشركة.

AD