قفز صافي ربح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" المدرجة في السعودية، 574.1% خلال الربع الثاني 2026 إلى 2.75 مليار ريال، مقارنة بـ407.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، بحسب إعلان في "تداول".

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى زيادة مجمل الربح بمقدار 2.1 مليار ريال نتيجة تحسن الأداء التشغيلي وارتفاع أسعار النقل العالمية لعدة قطاعات بالمجموعة.

وارتفع مجمل الربح لقطاع البحري للنفط بمبلغ 1.8 مليار ريال، فيما زاد مجمل ربح قطاع البحري للكيماويات بمبلغ 233 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

كما دعمت النتائج ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 131 مليون ريال، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 73 مليون ريال نتيجة تضمن الربع الحالي مكاسب رأسمالية من بيع سفينة.

واستفادت الشركة كذلك من ارتفاع الإيرادات التمويلية بمبلغ 30 مليون ريال، إلى جانب انخفاض المصاريف التمويلية بمبلغ 25 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي الربح بنسبة 27.8% ليصل إلى 2.75 مليار ريال، مقارنة بـ2.15 مليار ريال في الربع الأول من عام 2026.

أوضحت الشركة أن ذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 498 مليون ريال نتيجة تحسن الأداء التشغيلي وارتفاع أسعار النقل العالمية لعدة قطاعات بالمجموعة، حيث ارتفع مجمل الربح لقطاع البحري للنفط بمبلغ 370 مليون ريال وقطاع البحري للكيماويات بمبلغ 78 مليون ريال مقارنة بالربع السابق.

كما ساهم في نمو الأرباح الربعية ارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 57 مليون ريال نتيجة تضمن الربع الحالي مكاسب رأسمالية من بيع سفينة، إضافة إلى ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 49 مليون ريال مقارنة بالربع السابق.

تكيف سريع مع ظروف السوق المتغيرة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحري، المهندس أحمد السبيعي، "حققت البحري أداءً استثنائياً قوياً في الربع الثاني، لتختتم بذلك النصف الأول من عام 2026م بشكل متميّز، في خضم مواجهة بيئة تشغيلية متقلبة وغير مسبوقة في منطقة الخليج العربي".

أشار إلى أن "النتائج المحقّقة خلال الربع تعكس قدرتنا على التكيف السريع مع ظروف السوق المتغيرة، مع الحفاظ على التدفق الموثوق للبضائع التجارية الأساسية إلى السعودية وسائر الأسواق العالمية".

تابع "أحرزنا كذلك تقدماً ملحوظاً في برنامجنا لتوسعة وتحديث الأسطول، فقد استحوذنا خلال الربع على 5 ناقلات للمواد الكيميائية، وقمنا ببيع ناقلة نفط خام عملاقة أقدم طرازاً، ليصل حجم أسطولنا المملوك إلى رقم قياسي يبلغ 107 ناقلات، كما وقعنا عقد بناء ناقلتي حاويات وبضائع مدحرجة إضافيتين، بما يدعم مستهدفاتنا التنموية الطموحة على المدى الطويل."

وانعكس الأداء القوي خلال النصف الأول من العام على المركز المالي للشركة، حيث بلغت التدفقات النقدية التشغيلية 3.87 مليار ريال، بارتفاع قدره 235% على أساس، فيما انخفض صافي الدين بنسبة 34% ليصل إلى 6.62 مليار ريال.

وبلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 0.72 مرة في نهاية يونيو 2026، مقارنة بـ 2.19 مرة قبل عام، ما يعزز المرونة المالية للبحري وقدرتها على دعم فرص النمو المستقبلية.