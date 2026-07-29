قفز صافي ربح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" المدرجة في السعودية، 574.1% خلال الربع الثاني 2026 إلى 2.75 مليار ريال، مقارنة بـ407.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، بحسب إعلان في "تداول".
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى زيادة مجمل الربح بمقدار 2.1 مليار ريال نتيجة تحسن الأداء التشغيلي وارتفاع أسعار النقل العالمية لعدة قطاعات بالمجموعة.
وارتفع مجمل الربح لقطاع البحري للنفط بمبلغ 1.8 مليار ريال، فيما زاد مجمل ربح قطاع البحري للكيماويات بمبلغ 233 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
كما دعمت النتائج ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 131 مليون ريال، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 73 مليون ريال نتيجة تضمن الربع الحالي مكاسب رأسمالية من بيع سفينة.
واستفادت الشركة كذلك من ارتفاع الإيرادات التمويلية بمبلغ 30 مليون ريال، إلى جانب انخفاض المصاريف التمويلية بمبلغ 25 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي الربح بنسبة 27.8% ليصل إلى 2.75 مليار ريال، مقارنة بـ2.15 مليار ريال في الربع الأول من عام 2026.
أوضحت الشركة أن ذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 498 مليون ريال نتيجة تحسن الأداء التشغيلي وارتفاع أسعار النقل العالمية لعدة قطاعات بالمجموعة، حيث ارتفع مجمل الربح لقطاع البحري للنفط بمبلغ 370 مليون ريال وقطاع البحري للكيماويات بمبلغ 78 مليون ريال مقارنة بالربع السابق.
كما ساهم في نمو الأرباح الربعية ارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 57 مليون ريال نتيجة تضمن الربع الحالي مكاسب رأسمالية من بيع سفينة، إضافة إلى ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 49 مليون ريال مقارنة بالربع السابق.