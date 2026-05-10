أرباح "الكيميائية السعودية" ترتفع 6% في الربع الأول بدعم زيادة المبيعات

ارتفع الربح الصافي للشركة "الكيميائية السعودية القابضة" بنحو 6% في الربع الأول من العام الجاري إلى 87.2 مليون ريال، وفقا للنتائج المالية التي أعلنتها الشركة اليوم الأحد على موقع "تداول".

الشركة أرجعت الارتفاع في الربح الصافي بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض مخصص الذمم المدينة التجارية ومصروفات التمويل وتحقيق أرباح من إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة لتغطية المخاطر المصاحبة لأسعار العمولات.

الإيرادات سجلت ارتفاعا بلغ 5% في الربع الأول على أساس سنوي إلى 1.7 مليار ريال مع زيادة كميات المنتجات المبيعة، بحسب الإفصاح.

الشركة أعلنت في إفصاح منفصل الانتهاء من مرحلة التجارب وبدء التشغيل الأولي للخط الرابع خط الحقن المعقمة المتطور، بعد إنتاج الدفعات التجريبية الأولى بنجاح.

وقالت إن هذا التطور يمثل مرحلة تشغيل أولي ضمن خطة تنفيذ المشروع، ويهدف إلى تعزيز القدرات التصنيعية في قطاع الصناعات الدوائية، والمساهمة في توطين صناعة الأدوية ذات القيمة المضافة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضحت أنه لا تغيير جوهريا في التكاليف المرتبطة بالمشروع مقارنةً بما تم الإعلان عنه سابقًا، إلا أنه من المتوقع أن يكون له أثر إيجابي في الشركة مع بدء عملية التشغيل التجاري.