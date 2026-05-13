استئناف تداول سهمي "الدواء" و"المرابحة المرنة" الخميس بعد تعليقه اليوم

يستأنف غدا الخميس التداول على سهمي "الدواء للخدمات الطبية" و"المرابحة المرنة للتمويل" بعد تعليقه لجلسة واحدة اليوم الأربعاء، وفقا لما أعلن على موقع "تداول".

تعليق تداول السهمين اليوم جاء بناء على عدم التزام الشركتين بالإعلان عن القوائم المالية للفترة المنتهية في 31-03-2026 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

سيستأنف التداول على السهمين لمدة 20 جلسة من الغد، وسيتعين عليها نشر القوائم المالية قبل نهاية الأربعاء 17 يونيو المقبل.

إذا لم يعلن أي من الشركتين القوائم المالية خلال هذه المدة، سيعاد تعليق تداول السهمين ابتداء من 18 يونيو حتى إعلان القوائم المالية.