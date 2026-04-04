ارتفاع مصاريف العمليات يقود أرباح "السعودي الأول" للانخفاض 2 %

انخفض صافي ربح البنك السعودي الأول 2% في الربع الأول من العام تحت ضغط ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات وزيادة مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، وفقا لما أعلنه البنك اليوم الخميس على "تداول".

صافي ربح السعودي الأول في الربع المنتهي آخر مارس الماضي بلغ ملياري ريال، مقارنة بنحو 2.14 مليار في الربع الأول من العام الماضي.

فيما وصل إجمالي دخل العمليات إلى 3612 مليون ريال، ما يعكس كفاءة نموذج الأعمال المتنوع واستمرار النمو في مختلف القطاعات الأساسية، بحسب بيان للبنك.

وذكرت رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الأول، لبنى العليان، أن "أداء البنك في الربع الأول يُظهر متانة نموذج أعماله المتنوع، مع استمرار النمو عبر كلٍ من قطاعي الأفراد والشركات، مدعومًا بمستويات سيولة قوية وهيكل تمويلي متنوع".

وشهدت ودائع العملاء ارتفاعًا متوافقًا مع أولويات البنك الاستراتيجية، ما يدعم استمرار النشاط الإقراضي ونمو الميزانية العمومية.

البنك قال إن زيادة مخصص خسائر الائتمان المتوقعة جاءت "في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية. وقد تم تعويض ذلك جزئيا من خلال ارتفاع الحصة من أرباح الشركة الزميلة".

استقر إجمالي دخل العمليات بشكل عام، حيث تم تعويض انخفاض صافي دخل الأتعاب والعمولات ودخل الصرف (نتيجة تطبيق الأنظمة الجديدة المتعلقة بالرسوم الإدارية للتمويل ورسوم البطاقات الائتمانية) بمكاسب من بيع أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

في المقابل ارتفعت مصاريف العمليات نتيجة زيادة مصاريف الإهلاك والإطفاء نتيجة رسملة البرمجيات أخيرا إضافة إلى ارتفاع رواتب ومزايا الموظفين، معوض جزئيا بانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية.

ارتفعت كذلك الحصة في أرباح الشركة الزميلة بشكل رئيسي نتيجة انخفاض مصاريف التشغيل، مدفوعة بعكس الرسوم بين شركات المجموعة وانخفاض التكاليف غير المرتبطة بالموظفين.

ويواصل البنك تركيزه بالحفاظ على متانة مركزه المالي، المدعوم برأس مال قوي وسيولة مستقرة وإدارة للمخاطر، بما يضمن قدرته على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة والاستمرار في دعم عملائه والاقتصاد بشكل عام.

وخلال الربع، واصل "الأول" تحقيق نمو في أعماله الأساسية، حيث سجل قطاع الخدمات المصرفية للأفراد نموًا بنسبة 2% على أساس ربعي و10% على أساس سنوي، ليشير إلى قوة الأداء رغم تباطؤ وتيرة السوق.

فيما واصل قطاع الخدمات المصرفية للشركات تحقيق زخم، مدفوعًا بمحفظة أعمال واعدة أسهمت في تحقيق نمو بنسبة 3% على أساس ربعي.

كما شهد دخل الرسوم انخفاضًا خلال الفترة نتيجة التغيرات التنظيمية الأخيرة التي أثرت على رسوم الخدمات المصرفية للأفراد، إلا أن ذلك تم تعويضه جزئيًا من خلال مكاسب محققة من محفظة استثمارات البنك، ما يعكس كفاءة إدارة الميزانية العمومية وتنوع مصادر الدخل.