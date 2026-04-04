ارتفاع أرباح بنك البلاد السعودي 5% بدعم من زيادة صافي الدخل

سجل بنك البلاد السعودي أداءً ماليًا متماسكًا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت أرباحه الصافية إلى 735.8 مليون ريال، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 5%، مدعومًا بزيادة صافي الدخل وتحسن الإيرادات التشغيلية، وفقًا لإفصاح البنك في "تداول" اليوم.

ويعكس هذا النمو توسعًا ملحوظًا في حجم أعمال البنك، إذ ارتفعت إجمالي الموجودات إلى نحو 1.79 تريليون ريال مقارنة بـ1.59 تريليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 13.1%. كما تحسنت ربحية السهم إلى 0.49 ريال مقابل 0.47 ريال، في مؤشر إضافي على استقرار الأداء المالي.

استمرار الطلب على التمويل

على مستوى النشاط التمويلي، واصل البنك تعزيز محفظته، حيث نمت القروض والسلف (التمويل والاستثمار) بنسبة 15.4% لتصل إلى 1.29 تريليون ريال، مقارنة بـ1.12 تريليون ريال في الربع الأول من 2025، ما يعكس استمرار الطلب على التمويل وتوسع البنك في عملياته الإقراضية.

وجاء ارتفاع الأرباح مدفوعًا بزيادة إجمالي دخل العمليات بنسبة 4%، نتيجة نمو صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، إضافة إلى ارتفاع صافي المكاسب من الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة عبر قائمة الدخل. في المقابل، تأثرت الإيرادات جزئيًا بانخفاض مكاسب تحويل العملات الأجنبية، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، وتوزيعات الأرباح، إلى جانب تراجع دخل العمليات الأخرى.

في الوقت ذاته، ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 4%، نتيجة زيادة مخصصات خسائر الائتمان، إلى جانب ارتفاع مصاريف الاستهلاك والإطفاء، والرواتب، والمصاريف العمومية والإدارية، ما حدّ من وتيرة نمو الأرباح.

زيادة دخل الموجودات الاستثمارية والتمويلية

سجل صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ارتفاعًا بنسبة 8%، مدعومًا بزيادة الدخل من هذه الموجودات بنسبة 9%، رغم ارتفاع العائد على الودائع والمطلوبات المالية بنسبة 10%. كما قفز صافي مخصص خسائر الائتمان بنسبة 35%، نتيجة زيادة مخصصات التمويل، في إشارة إلى نهج أكثر تحفظًا في إدارة المخاطر.

تراجع النتائج الربعية

على أساس ربعي، تراجعت أرباح البنك بنسبة 9.9%، متأثرة بانخفاض صافي الدخل نتيجة تراجع إجمالي دخل العمليات بنسبة 7%، بسبب انخفاض دخل العمليات الأخرى وتوزيعات الأرباح. ورغم ذلك، حدّ من هذا التراجع تحسن صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، وارتفاع مكاسب الاستثمارات بالقيمة العادلة، إلى جانب تحسن مكاسب تحويل العملات الأجنبية وصافي الأتعاب والعمولات.

في المقابل، انخفضت مصاريف العمليات بنسبة 4% على أساس ربعي، نتيجة تراجع المصاريف الإدارية والرواتب والاستهلاك والإطفاء، رغم ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان.

وتعكس هذه النتائج توازنًا في أداء "بنك البلاد" بين النمو التشغيلي والتحديات المرتبطة بارتفاع التكاليف والمخصصات، في وقت يواصل فيه البنك توسيع قاعدة أصوله وتعزيز نشاطه التمويلي ضمن بيئة مصرفية تنافسية.