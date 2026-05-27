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الشركات

إنفيديا : نعتزم استثمار 150 مليار دولار سنويا في تايوان

«رويترز»
«رويترز»
الأربعاء 27 مايو 2026 10:59 |1 دقائق قراءة
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إنفيديا : نعتزم استثمار 150 مليار دولار سنويا في تايوان

تعتزم شركة إنفيديا استثمار 150 مليار دولار سنويا في تايوان، بحسب ما ذكره رئيسها التنفيذي جينسن هوانج، واصفا إياها بأنها مركز ثورة الذكاء الاصطناعي، ومتوقعا أن تظل المركز العالمي لصناعة التكنولوجيا لفترة طويلة.

هوانج رئيس الشركة المتخصصة في صناعة الرقائق والتي تبلغ قيمتها السوقية 5 تريليونات دولار أضاف "قبل 5 سنوات، كانت إنفيديا تنفق 15 مليار سنويا في تايوان،أما الآن فنحن ننفق 100 مليار، وسيرتفع هذا الرقم إلى 150 مليار سنويا".

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جاءت هذه التصريحات خلال احتفالية أقيمت في تايبه بمناسبة إطلاق المقر الرئيسي المزمع للشركة في تايوان، والذي قال هوانج إنه سيتم وضع حجر الأساس فيه هذا العام على أن يبدأ تشغيله في 2030، ولم يحدد إطارا زمنيا لعدد السنوات التي تعتزم فيها الشركة استمرار مبلغ 150 مليار دولار سنويا.

هوانج قال في الاحتفالية التي حضرها والداه وزوجته وابنته وابنه، إضافة إلى 1000 موظف "تشهد تايوان طفرة حقيقية، هي مركز ثورة الذكاء الاصطناعي، فمن هنا تأتي الرقائق، وهنا تجرى عمليات التعبئة والتغليف، وهنا تصنع الأنظمة، ومن هنا ولدت الحواسب الفائقة للذكاء الاصطناعي، عدد الشركاء الذين نعمل معهم هنا في تايوان مذهل حقا".

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