"إم آي إس" السعودية تحصل على تسهيلات ائتمانية بـ 1.8 مليار ريال

حصلت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" السعودية على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 1.8 مليار ريال، وفقا لما أعلنته اليوم الأربعاء في إفصاح نشر على "تداول".

التسهيلات، التي حصلت عليها الشركة عن طريق تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك العربي الوطني، تهدف إلى تمويل عقود مشاريع جديدة وإصدار خطابات اعتماد وضمان.

ستكون مدة التمويل حتى 31 يوليو من العام الجاري بضمانات سندات أمر بقيمة التسهيلات.

الشركة العاملة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في السعودية، تأسست في 1979 وأدرجت في السوق المالية السعودية خلال 2019، برأسمال 500 مليون ريال، حيث يملك فيها إبراهيم المعمر 27% وخالد المعمر 22% من رأس المال.