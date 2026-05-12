"إعمار المدينة الاقتصادية" السعودية تعود للخسارة في الربع الأول

عاودت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية " السعودية إلى تسجيل خسائر في الربع الأول من العام الجاري، بعدما حققت أرباحا في الربع الأخير من العام الماضي، وفقا للنتائج المعلنة اليوم على "تداول".

الشركة سجلت خسارة صافية في الربع الأول بلغت 180 مليون ريال، مقارنة مع أرباح صافية بـ 293 مليونا في الربع السابق.

خسارة الربع الأول فاقت التي منيت بها في الربع الأول من العام الماضي، التي بلغت 123 مليون ريال، بزيادة 46% على أساس سنوي.

الشركة عزت ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الأول مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات، الذي قابله ارتفاع المصروفات التشغيلية بمبلغ 25 مليون ريال.

تضمن الربع الحالي تسجيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة بمبلغ 19 مليون ريال سعودي، في حين أن الربع المماثل شهد عكسًا لهذا المخصص وفق منهجية احتساب المخصص بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS).

ارتفاع صافي الخسارة جاء على الرغم من انخفاض تكاليف التمويل بـ 81 مليون ريال، بسبب تحويل ديون بقيمة 4.1 مليار ريال إلى رأس المال، إضافة إلى إعادة هيكلة القروض التجارية بـ 3.7 مليار ريال بأسعار فائدة أقل.

كانت الشركة سجلت خسائر بـ9 ملايين ريال في السنة الماضية، مثلت انخفاضا بنسبة 99% عن خسارة 2024، التي بلغت 1.1 مليار ريال.

شركة إعمار المدينة الاقتصادية هي المطور الرئيسي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أحد أهم وأكبر مشاريع تطوير المدن التي يديرها القطاع الخاص في العالم بمساحة 185 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر شمال مدينة جدة، ويبلغ رأسمالها الحالي 8.8 مليار ريال.

تعتبر مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمثابة منصة جاهزة للأعمال والاستثمار، وتعد محفزاً رئيسياً للتنمية في المملكة، ومسهماً أساسياً في تعزيز الاقتصاد السعودي غير النفطي.