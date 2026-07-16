عرضت شركة "أوبر تكنولوجيز" الاستحواذ على شركة توصيل الطعام الألمانية "دليفري هيرو" (Delivery Hero) مقابل 41.50 يورو للسهم، في صفقة من شأنها تعزيز قدرة عملاقة خدمات النقل التشاركي على منافسة غريمتها "دورداش" (DoorDash) خارج الولايات المتحدة.

قالت الشركة الأمريكية إنها وقّعت اتفاقية مع "دليفري هيرو"، التي تتخذ من برلين مقراً لها، وتمتلك فيها شركة الاستثمار الهولندية المدرجة في أمستردام بروسوس حصة كبيرة.

تأتي الصفقة في وقت يشهد فيه قطاع توصيل الطعام موجة اندماجات على مستوى العالم، مدفوعة بتباطؤ النمو واحتدام المنافسة. وشهدت شركات أوروبية منافسة لـ"دليفري هيرو" صفقات استحواذ مماثلة، إذ وافقت "دورداش" العام الماضي على شراء شركة "ديليفرو" البريطانية، بينما استحوذت بروسوس على جست إيت تيك أواي.كوم.

وتسعى أوبر، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، إلى توسيع حضورها الدولي عبر استحواذات خارجية، في وقت تتحرك فيه منافساتها، وعلى رأسها دورداش، بالاتجاه نفسه. ومن المتوقع أن يمنح الانتشار الدولي لـ"دليفري هيرو" شركة أوبر موطئ قدم أقوى في الأسواق التي تتفوق فيها وحدة وولت الأوروبية التابعة لـ"دورداش".

وكانت "دليفري هيرو" قد بدأت مراجعة استراتيجية لأعمالها بعد ضغوط من مساهمين، من بينهم صندوق التحوط "أسبيكس مانجمنت" (Aspex Management)، الذي نجح في الإطاحة بالمؤسس نيكلاس أوستبرغ، ودفع باتجاه بيع مزيد من الأصول.