"أوبر" تعزز حصتها في "دليفري هيرو" وسط مفاوضات للاستحواذ الكامل





استحوذت "أوبر تكنولوجيز" على حصة "أسبكس مانجمنت" (Aspex Management) في "دليفري هيرو" (Delivery Hero SE)، ما رفع حصتها في الشركة الألمانية التي تتفاوض شركة النقل التشاركي على شرائها، إلى 36.83%.

ورفعت "أوبر" حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم إلى 24.99%، بينما سيتم تحويل الحصة المتبقية إلى أدوات مالية، وفق ما قالت "دليفري هيرو" في إفصاح تنظيمي يوم الأربعاء. ويقل هذا عن الحد الأدنى الذي قد يجبر الشركة على تقديم عرض استحواذ إلزامي.

ودفعت "أوبر" أقل قليلاً من 40 يورو للسهم، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات لم تكن عامة.

وتأتي الخطوة بعد عرض استحواذ بقيمة 33 يورو للسهم من "أوبر"، كشفت عنه "دليفري هيرو" يوم السبت. وقدّر ذلك العرض قيمة الشركة التي تتخذ في برلين مقراً، بنحو 10 مليارات يورو، أي 11.6 مليار دولار، ولم يتم تقديم أي علاوة على أحدث سعر لسهم الشركة.

حصة أكبر دون تجاوز عتبة العرض الإلزامي

بموجب قانون ألمانيا، فإن أي مستحوذ يبني حصة تبلغ 30% أو أكثر من حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم عليه تقديم عرض استحواذ إلزامي، وهو مستوى لم تتجاوزه "أوبر" بعد.

وقد تحتاج "أوبر" إلى الحصول على موافقات هيئات مكافحة الاحتكار في أسواق مختلفة تعمل فيها "دليفري هيرو" إذا كانت تعتزم مواصلة زيادة حصتها.

وكانت "أسبكس" قد ضغطت على "دليفري هيرو" لبيع أصول، ونجحت في الدفع نحو إطاحة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي نيكلاس أوستبرغ.

سبق للمستثمر النشط، الذي يتخذ في هونغ كونغ مقراً له، أن اشتكى من أن "دليفري هيرو"، التي لديها عمليات في عشرات الدول، كانت أقل من نظرائها لأنها نشطة في عدد كبير جداً من الأسواق، ما يعرض الشركة لمزيج متباين من الضغوط التنافسية والأحكام القانونية والتنظيمية.

وقبل الصفقة، كانت "أوبر" بالفعل أكبر مساهم في "دليفري هيرو". وكشفت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر عن حصة تقارب 20%، مع خيارات لحصة إضافية قدرها 5.6%.

وتمتلك "بروسوس" (Prosus NV)، التي كانت سابقاً أكبر مستثمر في "دليفري هيرو"، حصة أخرى تبلغ 17%.

وكان الاتحاد الأوروبي قد طلب من "بروسوس" خفض معظم حصتها بحلول أغسطس للحصول على موافقة مكافحة الاحتكار على استحواذها على منصة توصيل أخرى، هي "جاست إيت تيك أواي دوت كوم" (Just Eat Takeaway.com NV) التي تتخذ في أمستردام مقراً لها.

وطلبت "بروسوس" من الاتحاد الأوروبي إسقاط ذلك المطلب كي لا تُجبر على بيع حصتها أثناء المفاوضات، وفق ما قال أشخاص مطلعون على الأمر.