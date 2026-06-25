وقعت شركة "أم القرى للتنمية والإعمار" الاتفاقيات الإطارية الخاصة بتطوير منطقتَيْ الهنداوية الغربية والهنداوية الجنوبية المحاذيتين لوجهة مسار في مكة المكرمة أمس الأربعاء، وفقا لما أعلنته اليوم الخميس.

توقيع الاتفاقيات بين الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدّسة وأعضاء التحالف المكوّن من "أمّ القرى للتنمية والإعمار" بصفتها قائد التحالف ومدير التطوير، وشركة "مكة للإنشاء والتعمير" شريكاً مالياً، إلى جانب شركة "اتحاد الراجحي" العقارية بصفتها الشريك الفني، جاء ضمن برنامج الأحياء المطوّرة، لتطوير "حدائق مسار" ثاني وجهات الشركة في مكة المكرمة.

جاء ذلك لاستكمال المتطلبات النظامية والتعاقدية لإشعارَي الترسية المعلن عنهما سابقًا، حيث تضمنت الاتفاقيات بشكلٍ رئيسي الأحكام والشروط الأساسية لتطوير المشروع، وإجراءات هيكلة الصندوق وآلية تعيين مدير الصندوق، إلى جانب تعيين شركة أمّ القرى للتنمية والإعمار مطوّراً ومسوقاً حصرياً لحدائق مسار.

وتستهدف "حدائق مسار" تحويل منطقتَي الهنداوية الغربية والجنوبية إلى بيئة حضرية حديثة، تجمع بين المساحات المفتوحة، والعناصر الخضراء، والمكوّنات السكنية والتجارية والخدمية.

يمتد نطاق "حدائق مسار" على مساحة إجمالية تُقدَّر بنحو 1.2 مليون متر مربع، تشمل نحو 841 ألف متر مربع في منطقة الهنداوية الغربية، ونحو 308 آلاف متر مربع في منطقة الهنداوية الجنوبية.

تُصنَّف كوجهةٍ حضرية تطويرية متعدّدة الاستخدامات، بتكلفة تقديرية أولية للبنية التحتية والأراضي تبلغ نحو 6 مليارات ريال، فيما تمتد مدة تطويره إلى خمس سنوات.