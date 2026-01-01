أعلنت أكوا العاملة في قطاع الطاقة المتجدة وتحلية المياه والمدرجة في السوق السعودية، موافقة مجلس إدارتها على برنامج توزيع الأرباح للفترة من 2026 حتى 2030، تعتزم بموجبه توزيع حد أدنى قدره 30% من صافي أرباحها السنوية على المساهمين.

وقالت الشركة عبر إعلان في "تداول" اليوم، إنه سيتم الأخذ في الاعتبار المركز المالي للشركة واحتياجاتها التمويلية ومتطلبات النمو وخططها التوسعية.

وذكرت، أن التوزيعات ستكون مزيجا من الأرباح النقدية وأسهم المنحة، بالنسب التي تحددها الشركة، على ألا تقل التوزيعات النقدية في جميع الأحوال عن 50% من إجمالي التوزيعات المعلنة.

أضافت أن العمل بهذا البرنامج سيبدأ اعتبارا من عام 2027، على أن يطبق على الأرباح المستحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، ما لم يتم تعديل البرنامج أو استبداله لاحقا.

وكانت الحكومة السعودية منحت شركة " أكوا " العاملة في مجالات الطاقة وتحلية المياه، حقا حصريا في تصدير الهيدروجين الأخضر المنتج محليا ومشتقاته إلى الأسواق العالمية، ما يعزز تحول المملكة إلى مركز عالمي لإنتاج وتصدير الوقود النظيف.

وقالت الشركة عبر إعلان على "تداول"، إن الموافقة الحكومية تشمل منحها حقا حصريا لتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر والميثان الأخضر والوقود المصنع باستخدام الهيدروجين الأخضر، وذلك تحقيقاً للمستهدفات الوطنية.

وتعد "أكوا" أكبر شركة للطاقة وتحلية المياه في الشرق الأوسط، وتمتلك محفظة مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر عبر 15 دولة، بأصول تبلغ قيمتها 124.4 مليار دولار، فيما تصل قدرتها الإنتاجية إلى 97.9 جيغاواط، أكثر من نصفها من مصادر الطاقة المتجددة.

وتستعد السعودية لضخ استثمارات بمليارات الدولارات في قطاع الهيدروجين خلال السنوات المقبلة، ضمن خططها لتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على عائدات النفط، مع الحفاظ على مكانتها كمورد عالمي للطاقة.

في إعلان منفصل، أعلنت الشركة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2025.

وبحسب الشركة، بلغت قيمة التوزيعات النقدية الموصى بها 352.59 مليون ريال، سيتم توزيعها على 766.49 مليون سهم مستحق للأرباح، بما يعادل 0.46 ريال للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تمثل 4.6% من القيمة الاسمية للسهم.

وأشارت الشركة إلى أن أحقية الأرباح ستكون لمالكي الأسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، والذي سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً.