الاثنين, 11 مايو 2026 | 24 ذُو الْقِعْدَة 1447
"أسمنت ينبع" توزّع 0.75 ريال للسهم أرباحا نقدية عن النصف الأول

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الأحد 10 مايو 2026 13:13 |1 دقائق قراءة
قرر مجلس إدارة شركة "أسمنت ينبع" توزيع 0.75 ريال للسهم أرباحا نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2026، وفقا لما أعلنته الشركة اليوم الأحد في إفصاح على "تداول".

يصل إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه إلى أكثر من 118 مليون ريال، موزعة على 157.5 مليون سهم، بما يعادل 7.5% من القيمة الاسمية لأسهمها.

التوزيعات النقدية، التي تستحق في 6 يونيو المقبل، سيكون تاريخ توزيعها في 30 من ذلك الشهر.

"أسمنت ينبع"، التي تأسست عام 1977، تعمل في صناعة وإنتاج الأسمنت ومشتقاته ومكوناته وتوابعه والإتجار به وكذلك القيام بجميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهذا الغرض.

ويبلغ رأسمال الشركة 700 مليون ريال، مقسم إلى أسهم بقيمة اسمية قدرها 100 ريال سعودي للسهم بعدد 7 ملايين سهم.

