أعلنت مجموعة stc عن نتائجها المالية الأولية للنصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 3.8% إلى 40.11 مليار ريال على أساس سنوي، فيما ارتفع إجمالي الربح إلى 19.6 مليار بنسبة 5.3%، والربح التشغيلي 7.8% إلى 7.77 مليار.

الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA)، ارتفع خلال فترة الستة الأشهر الأولى من العام الجاري بنحو 5.5% إلى 12.96 مليار ريال على أساس سنوي، فيما سجل صافي الربح صعودا بنسبة 6.3% بعد استبعاد البنود غير المتكررة

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تعليقا على نتائج المجموعة للنصف الأول من 2026، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان الوتيد أن النتائج أظهرت أداء ماليا وتشغيليا قويا وتقدما متواصلا في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، ويعكس هذا قوة نموذج أعمال المجموعة، ومرونة أعمالها، ومتانة مركزها المالي، بما يمكّنها من تنفيذ استراتيجيتها طويلة الأجل بنجاح وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

وأضاف أن المجموعة سجلت أداء ماليا متصاعداً خلال النصف الأول بارتفاع صافي الربح 6.3% بعد استبعاد البنود غير المتكررة للفترة الحالية والمماثلة من العام السابق، مشيرا إلى أن النتائج قد شهدت نموا في الإيرادات بـ 3.8%، ما أسهم في نمو الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب بنسبة 5.5%، في حين تجاوز صافي ربح المجموعة خلال الربع الثاني توقعات المحللين بنسبة 4%.

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كما عرج على نمو قاعدة العملاء وتوسّع الشبكة واستمرار الكفاءة التشغيلية، إذ بلغ عدد عملاء الهاتف المحمول لدى stc في المملكة 30.3 مليون عميل، بارتفاع 4.8% على أساس سنوي، فيما ارتفع عدد عملاء الهاتف الثابت 3% إلى 6.1 مليون عميل.

ولفت إلى أنه قد ارتفع عدد أبراج الجيل الخامس (5G) إلى 12.12 ألف برج، بينما زاد عدد المنازل المتصلة بشبكة الألياف الضوئية 5.2% إلى 3.87 مليون منزل، وتعكس هذه المؤشرات الطلب المتزايد على خدمات المجموعة واستمرار الاستثمار في البنية التحتية الرقمية التي تدعم النمو المستقبلي.

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الشركة قررت توزيع 0.55 للسهم الواحد عن الربع الثاني لعام 2026، وذلك وفقا لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة من الجمعية العامة، ليبلغ إجمالي العائد الموزع على المساهمين 2.7 مليار ريال.

خلال موسم الحج، واصلت stc دورها كممكن رقمي لخدمة ضيوف الرحمن عبر منظومة متكاملة من خدمات الاتصال والحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما أسهم في استيعاب الارتفاع القياسي لحركة البيانات مع ضمان أعلى مستويات جاهزية الشبكة واستمرارية الخدمات الرقمية في المشاعر المقدسة.