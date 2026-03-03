أرباح "لجام للرياضة" تتراجع 33% بضغط تكاليف التمويل

انخفضت أرباح شركة لجام للرياضة بأكثر من 33% خلال العام الماضي إلى 305 ملايين ريال.

"لجام" قالت في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، أن السبب يعود إلى تسجيل ربح غير متكرر في 2024 قدره 92 مليون ريال من بيع 3 قطع أراضي، إضافة إلى زيادة 14% في التكلفة الإجمالية للإيرادات بسبب زيادة أعداد المراكز، وارتفاع تكاليف التمويل 20% مدفوعة بشكل أساسي من ارتفاع تكاليف التمويل على التزامات الإيجار.

كما أسهم أيضا ارتفاع المصروفات 10% بسبب زيادة الاستثمار في استقطاب الكفاءات والكوادر المؤهلة، ومشاريع التحول الرقمي ، ومبادرات التطوير المؤسسي وارتفاع الاستثمار في التسويق، في خفض صافي الربح، إضافة إلى تسجيل بند غير متكرر يمثل انخفاض قيمة الاستثمار في شركات زميلة وتابعة بـ 12.8 مليون ريال، وتسجيل خسائر في نتائج شركة زميلة بـ 7 ملايين ريال.

من جهته بلغت إيرادات الشركة 1.6 مليار ريال في 2025، محققة نمو بنسبة 8%، جراء زيادة في إيرادات الاشتراكات والعضويات 7% نتيجة لزيادة عدد المراكز ومتوسط الأعضاء خلال السنة، وزيادة في إيرادات التأجير 36%، وزيادة في إيرادات خدمات التمرين الشخصي 6%.

وقد جاء أداء قطاعات الشركة في 2025 على النحو التالي : ارتفعت الإيرادات في المراكز غير المتماثلة (Non-LFL) بنسبة 95% إلى 263 مليون ريال بفضل تسارع النمو في تلك المراكز والتي تم افتتاحها من يناير 2024، وقد جاء نمو المراكز النسائية في هذه الفئة بنسبة 107% والمراكز الرجالية بنسبة 88%.

أما في المراكز المتماثلة (LFL)، انخفضت الإيرادات 1% إلى 1.332 مليار ريال بسبب الإغلاقات المؤقتة لتجديد بعض الأندية، وارتفاع المنافسة لبعض المراكز وكذلك بعض التحديات التشغيلية مثل إغلاق بعض الطرق وتوفر مواقف السيارات مما آثر على تجربة العميل مؤقتا. وقد انخفضت إيرادات المراكز النسائية في هذه الفئة 6% بينما نمت في المراكز الرجالية 1%.