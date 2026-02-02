أرباح "كاتريون" تتراجع 11% خلال عام بضغط تكاليف التمويل

تراجع صافي أرباح شركة كاتريون للتموين القابضة بنسبة 11% خلال العام الماضي إلى 313.6 مليون ريال.

"كاتريون" قالت في بيان عبر "تداول" اليوم الخميس، أن السبب يعود إلى ارتفاع تكاليف التمويل على التزامات عقود الإيجار من 12.9 مليون في 2024 إلى 30.3 مليون في 2025، إضافة لانخفاض الدخل التمويلي من الودائع الاستثمارية، وتحول أرباحها في 2024 من الاستثمار في الشركة الزميلة، إلى خسارة في 2025.

من جهته نمت إيرادات الشركة السنوية بنسبة 6.2% لتصل إلى 2.44 مليار ريال، جراء تحسن أداء قطاع التموين الجوي وصالات رجال الأعمال وقطاعات غير الطيران، والتي عززت النتائج المالية الإجمالية للشركة، إضافة إلى بدء العمليات في مشروع البحر الأحمر خلال الربع الرابع من 2025، ما ساهم في زيادة الإيرادات.

توزيع 1.15 ريال للسهم أرباحا نصفية

من جهة أخرى قرر مجلس إدارة الشركة توزيع 94.3 مليون ريال أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام الماضي، وذلك بواقع 1.15 ريال للسهم تمثل 11.5% من قيمته الاسمية، على أن يكون تاريخ الأحقية 16 أبريل المقبل والتوزيع في 7 مايو القادم.

"كاتريون" التي تأسست في 2008، تعمل في تقديم خدمات التموين وخدمات الدعم الأخرى ذات العلاقة، إلى كل شركات الطيران المحلية والدولية التي تقوم بتسيير رحلات داخل وخارج السعودية، حيث تبلغ قيمتها السوقية اليوم 6.1 مليار ريال، وتملك فيها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية حصة 35% من رأس المال.

الشركة كانت قد استحوذت مؤخرا، على حصة ملكية بنسبة 55% في شركة الخليجية للتموين، مقابل 440.8 مليون ريال، وأنها استكملت جميع الشروط المسبقة المنصوص عليها في الاتفاقية، والحصول على الموافقات النظامية المطلوبة.

أوضحت أن مبلغ الصفقة الذي سيتم تمويله عبر مصادر التمويل الذاتية للشركة والتسهيلات البنكية الإسلامية، سيتم تقديمه على دفعات، أولية تبلغ 315.2 مليون ريال، إضافة إلى لاحقة مشروطة بالأداء تصل إلى 125.6 مليون ريال، مرهونة بتحقيق مستهدفات محددة خلال 2025 و 2026 و 2027.

هذه الصفقة تدعم الأهداف الاستراتيجية لـ "كاتريون" لتوسيع نطاق تواجدها في قطاع الطيران وخدمات الإعاشة، بما يتماشى مع خطتها طويلة المدى لتنويع مصادر إيراداتها، وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال دمج الأنشطة التكميلية.



