أرباح "جرير" الفصلية تنمو 17% بدعم زيادة مبيعات الهواتف الذكية

ارتفع صافي أرباح جرير السعودية للتسويق بنحو 16.7% خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 253.5 مليون ريال، مقارنة مع 217.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

"جرير" عزت الارتفاع عبر بيان في "تداول" اليوم الخميس، إلى زيادة إجمالي الربح بنسبة 12.9% نتيجة زيادة المبيعات، على الرغم من أن المصروفات بجميع بنودها قد ارتفعت في مجموعها، إلا أنها مثلت نسبة أقل من إجمالي الربح على أساس سنوي، ما أدى إلى ارتفاع أكبر في صافي الربح مقارنة بارتفاع إجمالي الربح.

الإيرادات الفصلية للشركة نمت بأكثر من 14.3% إلى 3.04 مليار ريال، نتيجة ارتفاع معظم مبيعات الأقسام خاصة الهواتف الذكية

"جرير" تأسست في الرياض عام 1974 كمكتبة صغيرة، وفي 2003، تحولت إلى شركة مساهمة وأدرجت في السوق المالية السعودية "تداول"، لتبلغ قيمتها السوقية اليوم 17.3 مليار ريال.