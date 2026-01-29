أرباح "بوبا" في 2025 تتراجع 7.5% متأثرة بعوامل التضخم

تراجع صافي أرباح " بوبا " العربية للتأمين التعاوني بنحو 7.5% خلال العام المالي 2025 على أساس سنوي إلى 1.08 مليار ريال، وذلك جراء تراجع نتائج خدمات التأمين متأثرة بعوامل التضخم المتصاعدة.

الشركة قالت عبر بيان في "تداول" اليوم الخميس، أن صافي الدخل تأثر بتراجع نتائج خدمات التأمين بنحو 14%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى عوامل التضخم المتصاعدة والتي أثرت بشكل سلبي على هوامش السنة، كما ارتفعت المصروفات التشغيلية الأخرى 18%، وذلك نتيجة زيادة المصاريف لدعم نمو العمليات.

45 % من حصة سوق التأمين

"بوبا" تسيطر على 45% من أقساط التأمين الصحي في السعودية ، حيث يحمل 1 من كل 3 مؤمن عليهم بطاقة "بوبا"، وفقا لما ذكره لـ "الاقتصادية" الرئيس التنفيذي للشركة طل ناظر.

الشركة سجلت ارتفاعا في إيراداتها السنوية بنحو 6.6% إلى 19.3 مليار ريال، وذلك بدعم نمو العمليات وزيادة عدد المؤمن عليهم.

بناء مجموعة طبية متكاملة

تسعى بوبا العربية للتأمين التعاوني، إلى إعادة هيكلتها عبر تقسيمها إلى شركتين، وذلك عبر نقل جميع أصول والتزامات الشركة المتعلقة بأعمال التأمين إلى شركة مساهمة مقفلة جديدة مملوكة لـ "بوبا" بالكامل.

طل ناظر ذكر إن مقترح تقسيم الشركة إلى كيانين ليس مجرد إجراء إداري، بل هو حجر الأساس للتحول إلى "شركة قابضة" تهدف لبناء مجموعة وطنية رائدة في قطاع الرعاية الصحية المتكاملة.

أضاف لـ "الاقتصادية" إلى أن "بوبا للرعاية المتكاملة" التي تأسست نهاية 2023، أصبحت أكبر مزود لخدمات الطب عن بعد لعملاء الشركة، بمعدل 1500 استشارة يوميا، إضافة إلى ريادتها في خدمات الرعاية الصحية المنزلية.

عملية التقسيم المقترحة، تتضمن توزيع أصول والتزامات الشركة المتعلقة بأعمال التأمين، "بما في ذلك عقود التأمين مع العملاء وعقود الموظفين في أقسام محددة" إلى الشركة الناشئة عن التقسيم، وفقا للتفصيل الوارد في تعميم المساهمين الذي سيتم نشره لاحقا.

كانت الشركة قد أعلنت في سبتمبر الماضي، استلامها خطاب عدم ممانعة هيئة التأمين على إعادة هيكلة الشركة لغرض تحويل الكيان القانوني إلى شركة قابضة، على أن تبقى الشركة القابضة مدرجة.