أرباح السعودي الفرنسي تنمو 3.2 % رغم تراجع الدخل الشامل

ارتفع صافي ربح البنك السعودي الفرنسي 3.2 % خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 1.38 مليار ريال مع نمو إجمالي الدخل التشغيلي وانخفاض إجمالي مصاريف التشغيل، على الرغم من تراجع الدخل الشامل وفقا للنتائج المالية المعلنة على "تداول" اليوم الثلاثاء، وهي نتائج أظهرت أداء تشغيليا إيجابياً مدعوما بنمو الإيرادات الأساسية.

بحسب البيانات، ارتفع إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل إلى نحو 3.69 مليار ريال مقارنة بـ 3.5 مليار في الربع المماثل من العام السابق.

يمثل هذا نمواً بنسبة 3.9%، رغم انخفاض طفيف على أساس ربعي بنسبة 2.1%.

سجل إجمالي دخل العمولات من الاستثمارات نمواً سنوياً قوياً بنسبة 15.4% ليصل إلى 742 مليون ريال.

في السياق، ارتفع صافي دخل العمولات من التمويل بنسبة 16.3% على أساس سنوي ليبلغ نحو ملياري ريال، بينما تراجع صافي دخل العمولات من الاستثمارات بشكل حاد بنسبة 49.6% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 188 مليونا، ما يعكس ضغوطاً على أداء محفظة الاستثمارات.

على مستوى الربحية، حقق البنك إجمالي ربح العمليات بقيمة 2.7 مليار ريال، بزيادة سنوية طفيفة بلغت 2.7%؟

كما ارتفع صافي الربح قبل الزكاة والضريبة إلى 1.5 مليار ريال بنمو 3.2%. وبلغ صافي الربح العائد لمساهمي البنك 1.38 مليار ريال، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 3.2%.

في المقابل، تراجع إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين بشكل ملحوظ إلى 967 مليون ريال، بانخفاض حاد بلغ 51.1% مقارنة على أساس، ما يشير إلى تأثيرات سلبية من بنود أخرى خارج صافي الربح، مثل تقييمات الاستثمارات.

كما أظهرت النتائج ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى إلى 922 مليون ريال، بزيادة سنوية قدرها 6.3%، فيما انخفض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 12.1% ليصل إلى 246 مليون ريال، وهو ما ساهم في دعم صافي الربحية.