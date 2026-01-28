أرباح "الإنماء" ترتفع 9.7% في 2025 بدعم من التمويل

ارتفعت أرباح "مصرف الإنماء" السعودي إلى 6.4 مليار ريال خلال 2025، محققة نموا بنسبة 9.7%، نتيجة نمو صافي الدخل من التمويل والاستثمار ودخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة، مقابل انخفاض دخل تحويل العملات والدخل من التوزيعات.

بحسب بيان "الإنماء" على تداول اليوم، بلغ إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل 15 مليار ريال، بزيادة 5.99% عن 2024، كما ارتفع إجمالي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات 18.23% ليصل إلى 2.4 مليار ريال.

البنك أوضح أنه تم استبعاد 12.8 مليون سهم باعتبارها أسهم خزينة عند احتساب قيمة العائد على السهم، واحتساب ربحية السهم للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بقسمة صافي دخل الفترة بعد الزكاة (معدل بعد خصم التكاليف المتعلقة بصكوك الشريحة الأولى) على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة للفترة.

"الإنماء" الذي تأسس في 2006 تبلغ قيمته السوقية اليوم 68.6 مليار ريال، يملك فيه صندوق الاستثمارات العامة حصة 10% من رأس المال، حيث يعمل في جميع الأعمال المصرفية والاستثمارية المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية.

وكان البنك خلال نوفمبر الماضي جمع 500 مليون دولار من طرح صكوك دولية من الشريحة الثانية لأغراض مصرفية عامة، وذلك بعائد سنوي يصل إلى 5.8%.

مجلس الإدارة يوصي بزيادة رأسمال البنك 20%

المصرف أعلن عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال 20%، وذلك من 25 مليار ريال ليصبح 30 مليار ريال، بهدف تعزيز الملاءة المالية للمصرف والاحتفاظ بموارده.

سيتم إصدار الأسهم الجديدة بواقع سهم واحد لكل 5 أسهم قائمة، ما يرفع عدد الأسهم من 2.5 مليار سهم إلى 3 مليارات سهم. وسيستخدم المصرف 5 مليارات ريال من الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة في عملية الرسملة.

ستكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول بعد الجمعية العامة غير العادية، التي لم يعلن عن موعدها بعد. أما بالنسبة للكسور الناتجة عن زيادة الأسهم، فسيتم تجميعها وبيعها بالسعر السوقي ثم توزيع قيمتها على المساهمين خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما.