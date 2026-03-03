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"أديس" توصي بزيادة رأسمالها 100% لدعم استراتيجية النمو

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الثلاثاء 9 يونيو 2026 8:16 |2 دقائق قراءة
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"أديس" توصي بزيادة رأسمالها 100% لدعم استراتيجية النمو

أوصى مجلس إدارة شركة أديس القابضة، الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 100% إلى 2.25 مليار ريال، وذلك عن طريق منح أسهم.

"أديس" أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم الثلاثاء، أن الزيادة ستكون عبر رسملة 1.12 مليار ريال من رصيد علاوة الإصدار، حيث سيتم منح سهما واحدا مقابل كل سهم يملكه المساهم وقت الاستحقاق.

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الشركة بينت أن الهدف من زيادة رأس المال، هو دعم استراتيجية النمو طويلة الأجل عبر تعزيز قاعدة رأس المال وتقوية هيكل حقوق المساهمين، بما يعكس قوة المركز المالي للشركة، ويعزز عوائد المساهمين، و يدعم خطط التوسع المستقبلية.

ستكون الأحقية لملاك الأسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والتي سيتم تحديد موعدها لاحقا.

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أرباح أديس للربع الأول كانت ارتفعت 22% على أساس سنوي إلى 236.5 مليون ريال، بدعم مساهمة الاستحواذ على "شيلف دريلنج"، كما نمت الإيرادات الفصلية بـ 63% لتصعد إلى 2.39 مليار ريال، جراء التميز التشغيلي لأسواقها، بجانب مساهمات الأسواق التي دخلت إليها مؤخرا، إضافة إلى العمليات المتوسعة عالميا.

الشركة كانت قد علقت نهاية مارس الماضي عمل بعض منصاتها الحفرية البحرية في الخليج العربي، نتيجة التوترات الإقليمية الجارية، لضمان سلامة موظفيها وأصولها، في حين تعمل على متابعة المستجدات وضمان الاستعداد التشغيلي، مشيرة إلى أن حجم المجموعة وتنوعها الجغرافي الذي يضم 123 منصة حفر في 20 دولة، يمكنها من التعامل مع مثل هذه الاضطرابات بدعم نموذج أعمالها المتنوع.

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زيادة الثقة تحقق وفورات التشغيل المشترك  

كما أعلنت إرشادتها للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2026، إذ تتراوح في نطاق 4.5 - 4.8 مليار ريال، ما يعكس ارتفاعا بـ 33 - 44% مقارنة بالحد الأعلى لإرشادات 2025 البالغة 3.39 مليار ريال، مبينة أن الإرشادات تستند إلى جملة عوامل عززت نظرتها المستقبلية، في مقدمتها تحسن مستوى وضوح الرؤية فيما يتعلق بأداء "شيلف دريلينج"، وزيادة الثقة بتحقق وفورات التشغيل المشترك المتوقعة، فضلا عن استمرار الزخم عبر الأسواق الدولية للمجموعة.

"أديس" التي تأسست في 2022، تعمل في مجال الخدمات التعاقدية للحفر وصيانة الآبار البرية والبحرية المتصلة باستخراج النفط والغاز، حيث تبلغ قيمتها السوقية اليوم 21.7 مليار ريال، وتمتلك شركة "أديس إنفستمنتس" حصة 36.5% من رأسمالها، فيما يملك صندوق الاستثمارات العامة مجموع أسهم يبلغ 23.7% من إجمالي الأسهم.

التعريفات
السعوديةأديسصندوق الاستثمارات العامةتاسيتداولمنصات النفط
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