أرباح "أديس" الفصلية تنمو 22% بدعم الاستحواذ على "شيلف دريلنج"

قفزت أرباح شركة أديس القابضة بنحو 22% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي إلى 236.5 مليون ريال، مقارنة مع 194.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، وذلك بدعم مساهمة الاستحواذ على "شيلف دريلنج".

المجموعة أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم الاثنين، أن الإيرادات الفصلية سجلت أيضا نموا قويا بلغ 63% لتصعد إلى 2.39 مليار ريال، حيث عزت ذلك إلى التميز التشغيلي لأسواقها الرئيسية، بجانب مساهمات الأسواق التي دخلت إليها مؤخرا، إضافة إلى الاستحواذ على شركة "شيلف دريلنج" والعمليات المتوسعة عالميا.

الشركة كانت قد علقت نهاية مارس الماضي عمل بعض منصاتها الحفرية البحرية في منطقة الخليج العربي مؤخرا، نتيجة التوترات الإقليمية الجارية، لضمان سلامة موظفيها وأصولها، في حين تعمل على متابعة المستجدات وضمان الاستعداد التشغيلي، مشيرة إلى أن حجم المجموعة وتنوعها الجغرافي الذي يضم 123 منصة حفر في 20 دولة، يمكنها من التعامل مع مثل هذه الاضطرابات بدعم نموذج أعمالها المتنوع.

كما أعلنت إرشادتها للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2026، إذ تتراوح في نطاق 4.5 - 4.8 مليار ريال، ما يعكس ارتفاعا بنسبة 33 - 44% مقارنة بالحد الأعلى لإرشادات 2025 البالغة 3.39 مليار ريال، مبينة أن الإرشادات تستند إلى جملة عوامل عززت نظرتها المستقبلية، في مقدمتها تحسن مستوى وضوح الرؤية فيما يتعلق بأداء "شيلف دريلينج"، وزيادة الثقة بتحقق وفورات التشغيل المشترك المتوقعة، فضلا عن استمرار الزخم عبر الأسواق الدولية للمجموعة.

"أديس" التي تأسست في 2022، تعمل في مجال الخدمات التعاقدية للحفر وصيانة الآبار البرية والبحرية المتصلة باستخراج النفط والغاز، حيث تبلغ قيمتها السوقية اليوم 21.7 مليار ريال، وتمتلك شركة "أديس إنفستمنتس" حصة 36.5% من رأسمالها، فيما يملك صندوق الاستثمارات العامة مجموع أسهم يبلغ 23.7% من إجمالي الأسهم.