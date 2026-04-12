"أديس" تمدد عقد منصة في نيجيريا لمدة سنة بـ 178 مليون ريال

مددت شركة أديس القابضة، عقد منصة الحفر البحرية المرفوعة المميزة “Shelf Drilling Scepter” في نيجيريا لمدة سنة مؤكدة مع خيار التمديد لسنة إضافية غير مسعرة، مع شيفرون نيجيريا ليمتد.

"أديس" أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم الأحد، أن هذا التمديد يمثل استمرارا مباشرا للعقد القائم للمنصة الذي ينتهي في يوليو 2026، مبينة أن التمديد يضيف 178 مليون ريال (47.5 مليون دولار) من مدة العقد المؤكدة إلى الأعمال المتراكمة للمجموعة.

الشركة أكدت أنها تواصل تعزيز قاعدتها الراسخة في دول الخليج بعمليات عالمية قابلة للتوسع، مدعومة بالديناميكيات الإيجابية لمعدلات الإيجار اليومية ونشاط العطاءات المتواصل.

"أديس" كانت قد سجلت ارتفاعا في صافي أرباحها بنحو 2% خلال العام الماضي إلى 833 مليون ريال مقارنة مع 802 مليون ريال في 2024.

النمو جاء على خلفية زيادة مساهمة الأنشطة البحرية، وتحسن هوامش ربحية منصات الحفر في المواقع الجديدة، ونمو مساهمة نموذج الإنتاج الخاص بالمجموعة في الحقول المتقادمة في مصر، ودمج محفظة "شیلف دریلنج" في نهاية العام، إضافة إلى انخفاض مصروف الدفع على أساس السهم (المرتبط بخطة الحوافز طويلة الأجل) مقارنة بالعام الماضي نتيجة تسجیلھا في الربع الثالث فقط من 2025، بجانب هيكل التكاليف المرن الذي تتبناه المجموعة.

إيرادات المجموعة ارتفعت 7.9% على أساس سنوي لتصل إلى 6.7 مليار ريال في 2025 ، مدفوعة بتوسع العمليات البحرية والتنفيذ المنضبط لاستراتيجية التوسع وتشغيل منصات الحفر في الأسواق الحالية والجديدة عالميا، كما عزز نمو الإيرادات دمج محفظة "شیلف دریلنج"، ما عزز تواجد الشركة في أسواقها القائمة، ومدعوما بدخول أسواق جديدة مثل أنجولا وإيطاليا والنرويج وبريطانيا وهولندا وفيتنام.

من جهته قرر مجلس إدارة الشركة توزيع 265 مليون ريال أرباحا نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من 2025، بواقع 24 هللة للسهم تمثل 24% من قيمته الاسمية، على أن يكون تاريخ الأحقية 14 أبريل المقبل والتوزيع 27 من الشهر ذاته.