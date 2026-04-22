"أديس" السعودية توقع عقدا بـ 345 مليون ريال لخدمات بحرية في تايلاند

وقعت شركة "أديس" السعودية عقد خدمات حفر بحرية متعدد السنوات لمنصة “Shelf Drilling Enterprise” في تايلاند، وفقا لما أعلنته الشركة في إفصاح نشر على "تداول" اليوم الأربعاء.

العقد، الموقع مع شركة "فالويرا إنرجي"، تبلغ قيمته الإجمالية عن فترة المدة المؤكدة فقط، وهي 3 سنوات" ما يقارب 345 مليون ريال سعودي (نحو 92 مليون دولار)، غير شامل رسوم بدء الأعمال والترحيل.

يمثل هذا العقد بداية شراكة "أديس" مع "فالويرا إنرجي"، ويعزز الموقع القوي للمجموعة في تايلاند.

يعكس العقد إستراتيجية "أديس" الرامية إلى تحسين تخصيص الأسطول والحفاظ على معدلات الاستخدام وتوسيع حضورها في أسواق الحفر البحري الجذابة في جنوب شرق آسيا.

يتضمن العقد خيار تمديد لسنة إضافية غير مسعّرة.

ومن المتوقع أن تبدأ العمليات في الربع الأخير من العام الجاري، بعد أن تنتهي من أعمالها الحالية في المنطقة.

الرئيس التنفيذي محمد فاروق قال: "تظل تايلاند سوقا مهمة وجزءا محوريا من وجودنا الأشمل في جنوب شرق آسيا. يدعم هذا العقد استمرارية معدلات الاستخدام لإحدى منصات الحفر البحرية المرفوعة لدينا".