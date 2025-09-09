فاقمت شركة كيمائيات الميثانول من خسائرها بأكثر من 72% خلال العام الماضي ليبلغ صافي الخسائر 480 مليون ريال مقارنة مع 280 مليون ريال في 2024.

"كيمانول" بررت عبر بيان في "تداول" اليوم الأربعاء، ذلك بزيادة الخسائر التشغيلية إلى 162 مليون ريال مستحوذة على 34% من إجمالي صافي الخسائر، حيث يعود ذلك إلى انخفاض الإيرادات 12% إلى 622 مليون ريال، نتيجة تراجع متوسط أسعار البيع 10% وانخفاض الكميات المباعة 2%، وارتفاع أسعار اللقيم (الغاز الطبيعي) بداية السنة، ما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج.

كما بينت أن الشركتين التابعتين "كيماويات الدار" و "العالمية للصناعات الكيميائية"، أثرت بشكل كبير باستحواذها على 66% من إجمالي صافي الخسائر، جراء استمرارهما بتسجيل خسائر، وانخفاض في قيمة الأصول.

"كيمانول" أشارت إلى الخسائر المتراكمة بنهاية العام الماضي قد بلغت 551.3 مليون ريال، تمثل 82% من رأسمال الشركة، وقد نتج الجزء الأكبر من هذه الخسائر عن الأثر السلبي لعمليات الاستحواذ، وأنها سبق أن اتخذت إجراءات قانونية بحق بعض المسؤولين عن هاتين الصفقتين، مبينة أنه سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% أو أكثر من رأسمالها.

الشركة بينت أنها تلقت موافقة هيئة السوق المالية في 7 مايو الماضي على تخفيض رأس المال، حيث دعت الشركة مساهميها للتصويت على التخفيض يوم 14 يوليو المقبل