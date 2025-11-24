افتتحت شركة "أبيات" اليوم المركز اللوجستي الإقليمي الجديد في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام شرق السعودية، على مساحة تتجاوز 110 آلاف متر مربع، وباستثمار يزيد على 100 مليون ريال، وذلك بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ "موانئ" المهندس صالح الجاسر.

يأتي المشروع ضمن جهود "موانئ" لتطوير بنية تحتية متكاملة تدعم سلاسل الإمداد والحركة التجارية، وتعزز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.

تعزيز مكانة الميناء وثقة المستثمرين

أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ في السعودية المهندس سليمان المزروع أن المشروع يمثل إضافة نوعية لميناء الملك عبدالعزيز، ويعكس الثقة المتزايدة من القطاع الخاص في البيئة الاستثمارية، ويسهم في تعزيز مكانتها في القطاع البحري.

هيئة الموانئ لـ"الاقتصادية": الربط مع الموانئ العالمية يستهدف زيادة التنافسية بخيارات متعددة الشحن للمصدرين والمستوردين

مواصفات المركز ومزاياه التشغيلية

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "أبيات" محمد خالد أبل أن المشروع يضم منطقة إيداع جمركي متكاملة بمساحة 40 ألف متر مربع لتخزين البضائع تحت الإشراف الجمركي، بما يسهم في تسريع إجراءات التخليص، ورفع كفاءة تدفق البضائع، وتقليل زمن العبور، وخفض التكاليف التشغيلية عبر تجميع الشحنات وإدارة مراحل التخزين قبل التوزيع، ودعم العمليات اللوجستية في المملكة ودول الخليج.

وأفاد أبل بأن المشروع يعزز القدرات اللوجستية للشركة ويرفع جاهزيتها لتلبية احتياجات السوق ومواكبة النمو في قطاع مواد البناء والتشييد، ضمن إستراتيجية "أبيات" للتوسع ورفع كفاءة إدارة سلاسل الإمداد. وأشار إلى أن استثمارات الشركة تجاوزت 3.5 مليار ريال، محققة نموًا سنويًا بنسبة 23%، كما تمتلك مصانع على مساحة 120 ألف متر مربع بالتعاون مع "مدن" وصندوق التنمية الصناعية، وتوفر منتجات "صنع في السعودية"، إضافة إلى خلق أكثر من 1400 فرصة وظيفية، وتوطين صناعات المطابخ والأبواب والنوافذ بنسبة 100%.

ميناء الملك عبد العزيز البوابة الاقتصادية والتجارية للمملكة في الساحل الشرقي

ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام

يُعد ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام ركيزة رئيسية في منظومة الموانئ على ساحل الخليج العربي، بقدرات تشغيلية متطورة وخدمات لوجستية متكاملة تسهم في دعم حركة التجارة وتعزيز توجه السعودية نحو الريادة في قطاع الموانئ إقليميًا وعالميًا.

منطقة لوجستية متكاملة في ميناء الملك عبدالعزيز باستثمارات خاصة تتجاوز 2.8 مليار ريال

شركة أبيات

أبيات (ABYAT) هي شركة سعودية متخصصة في مواد التشطيب والتأثيث المنزلي، تقدم حلولًا متكاملة تضم الأثاث والإكسسوارات ومواد التشطيب تحت سقف واحد، وتُعد من أبرز الأسماء في مجال finishing & furnishing في منطقة الخليج.

تأسست الشركة في 2005، وهي شركة مساهمة مغلقة مملوكة لمجموعة المهيدب (Al Muhaidib Group)، وهي من استثمارات المجموعة في قطاع التجزئة المنزلي والمواد الإنشائية.

تمتلك الشركة شبكة معارض (ميغاستور) واسعة ومخازن ضخمة؛ بمساحة تصل إلى 139,816 م².