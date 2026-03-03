8.7 مليون يورو إيرادات ديربي ميلانو.. تأثيره محدود في الميزانيتين

لا يقتصر تأثير ديربي ميلانو بين إنتر وميلان في المنافسة الرياضية، بل يمتد بقوة إلى الجانب المالي، إذ باتت المواجهة بين قطبي المدينة واحدة من أكثر مباريات كرة القدم تحقيقاً للإيرادات في إيطاليا، مع عوائد تتجاوز ملايين اليوروهات في كل مباراة على ملعب سان سيرو، وفقا لموقع Calcio e Finanza.

إيرادات 30 ديربي

خلال آخر 30 مباراة ديربي أقيمت في مختلف المسابقات، حققت المواجهات بين الناديين إيرادات إجمالية تجاوزت 155 مليون يورو، بمتوسط يزيد على 5.1 مليون يورو للمباراة الواحدة، وفق بيانات موقع Calcio e Finanza.

ويعود ذلك إلى الإقبال الجماهيري الكبير، إذ يبلغ متوسط الحضور في الديربي نحو 72,567 متفرجاً، ما يجعل الملعب يمتلئ تقريباً في كل مواجهة بين الفريقين.

ومن المتوقع أن تواصل الإيرادات النمو خلال السنوات المقبلة، خاصة مع خطط إنتر وميلان لبناء ملعب جديد بالقرب من سان سيرو، والمقرر افتتاحه في 2027.

أرقام قياسية

شهدت إيرادات الديربي ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث سُجلت أعلى خمس عائدات تاريخية منذ عام 2022، مدفوعة بمواجهتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023 بين الفريقين.

وحققت مباراة إنتر على أرضه آنذاك إيرادات بلغت 12.5 مليون يورو، بينما سجلت مباراة ميلان على أرضه 10.4 مليون يورو، وهما أعلى إيرادين في تاريخ الديربي.

أما في الدوري الإيطالي، فقد بلغت إيرادات مباراة الذهاب الأخيرة 8.6 مليون يورو، بينما يُتوقع أن تصل إيرادات مواجهة الليلة إلى نحو 8.7 مليون يورو.

تأثير محدود

رغم ضخامة الأرقام، فإن تأثير الديربي في إجمالي إيرادات الناديين يبقى محدوداً نسبياً.

فمنذ موسم 2011-2012، حقق إنتر نحو 58.4 مليون يورو من تذاكر مباريات الديربي في الدوري، مقابل 57 مليون يورو لميلان، بإجمالي 115.4 مليون يورو.

ويعادل ذلك في المتوسط نحو 4.44 مليون يورو لإنتر و4.49 مليون يورو لميلان لكل مباراة.

وعند مقارنته بإجمالي الإيرادات السنوية، تمثل مباراة الديربي الواحدة نحو 1.33% من إيرادات إنتر و1.29% من إيرادات ميلان، أي ما يقارب 1.39% في المتوسط لكلا الناديين.

يوم المباراة

يرتفع تأثير الديربي بشكل كبير عند النظر إلى إيرادات يوم المباراة فقط.

فالمواجهة الواحدة تمثل نحو 10.7% من إيرادات ملعب إنتر السنوية ونحو 10.3% من إيرادات ملعب ميلان.

وسجل إنتر أعلى تأثير للديربي في مباراة 21 ديسمبر 2013 عندما شكّلت وحدها 18% من إيرادات أيام المباريات السنوية، بينما سجل ميلان رقماً قياسياً في 21 سبتمبر 2019 عندما مثّلت المباراة نحو 29% من إيرادات الملعب السنوية.

القيمة السوقية

إلى جانب الإيرادات، يعكس الديربي أيضاً القيمة الاقتصادية الكبيرة للناديين.

وتبلغ القيمة السوقية لفريق إنتر ميلان نحو 620 مليون يورو، بينما تصل القيمة السوقية لميلان إلى نحو 550 مليون يورو، بحسب بيانات موقع Transfermarkt.

وبذلك يتجاوز إجمالي القيمة السوقية للفريقين 1.1 مليار يورو، ما يعزز مكانة ديربي ميلانو كواحد من أكثر المواجهات قيمةً وتأثيراً اقتصادياً في كرة القدم الأوروبية.