80 مليار دولار العائدات الاقتصادية لكأس العالم 2026 .. يوفر 824 ألف وظيفة

يُتوقع أن يُدرّ كأس العالم 2026 الذي ينظم في ثلاثة دول لأول في تاريخ بطولات كأس العالم في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك أكثر من 80 مليار دولار أمريكي من العائدات الاقتصادية العالمية بطولة كرة القدم مُرشّحة لجذب 6.5 مليون زائر رغم ارتفاع أسعار التذاكر والإقامة، مما يُعزز قطاعاتٍ مُتنوعة من السياحة والتجزئة إلى النقل والخدمات. وذلك وفقا تقارير نشرتها اليوم الثلاثاء صحف غربية ومنها نيويورك تايمز الأمريكية استغستها من تقارير متنوعة من شركات تعمل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا" إضافة تقارير مالية اصدرها الفيفا.

وتقول نيويورك تايمز ستنطلق البطولة في 11 يونيو على ملعب أزتيكا في المكسيك، وستُنظم في 16 مدينة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. لأول مرة، سيشهد النظام الموسّع مشاركة 48 فريقًا يتنافسون في 104 مباريات. من المتوقع أن يجذب هذا الحدث 6.5 مليون زائر، قد ينفقون ما يصل إلى 13.9 مليار دولار، وأن يساهم في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمبلغ 80.1 مليار دولار، و40.9 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومنظمة التجارة العالمية.

كما يُتوقع أن يوفر 824 ألف وظيفة بدوام كامل. سيُقام هذا الحدث الذي يستمر لمدة شهر في مدن: فانكوفر، وتورنتو، ومكسيكو سيتي، وغوادالاخارا، ومونتيري، وأتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، وميامي، ونيويورك ونيوجيرسي، وفيلادلفيا، وسياتل، وسان فرانسيسكو. وستُجرى المباراة النهائية في 19 يوليو/تموز في نيوجيرسي.

وأشار الصحيفة الأمريكية إلى أنه بمشاركة 11 مدينة مضيفة، يُتوقع أن تُساهم الولايات المتحدة الأمريكية بأكبر قدر من الأثر الاقتصادي. من المتوقع أن يوفر هذا الحدث 185 ألف وظيفة بدوام كامل في الولايات المتحدة، وأن يُساهم بمبلغ 17.2 مليار دولار في الاقتصاد، و3.4 مليار دولار في عائدات الضرائب المباشرة وغير المباشرة. من المتوقع أن تستضيف الولايات المتحدة نحو 1.24 مليون زائر دولي، 60% منهم سياح جدد يسافرون خصيصًا لحضور البطولة، وفقًا لتقديرات أوكسفورد إيكونوميكس.

وتطمح مدينة لوس أنجلوس إلى تحقيق إيرادات بملايين الدولارات من استضافة ثماني مباريات، حيث يُقدّر إجمالي الأثر الاقتصادي بنحو 594 مليون دولار، متجاوزًا بذلك عائدات بطولة السوبر بول 2022. مع ذلك، باتت بطولة كأس العالم مكلفة بشكل متزايد للجماهير بسبب ارتفاع أسعار التذاكر وتكاليف الإقامة. و يُقدّر متوسط ​​الإنفاق اليومي للزائر الدولي بنحو 416 دولارًا. من المتوقع أن يقيم المشجعون في الدول المضيفة لمدة 12 يومًا في المتوسط، وأن يحضر كل منهم مباراتين على الأقل.

وتتوقع المدن المضيفة مستويات إشغال قياسية ونقصًا في المعروض من أماكن الإقامة قصيرة الأجل. وأن يرتفع متوسط ​​أسعار الفنادق لليلة الواحدة في مدن مثل لوس أنجلوس، والذي يبلغ عادةً نحو 227 دولارًا، بنسبة 90% خلال البطولة، ليصل إلى 480 دولارًا، وفقًا لتقديرات ميكرونوميكس.

كما يُتوقع أن يؤدي نموذج التسعير الديناميكي للفيفا إلى رفع أسعار التذاكر بناءً على الطلب. تختلف أسعار التذاكر حسب الفئة وأهمية المباراة، حيث تبدأ أسعار التذاكر من نحو 700 دولار لمباريات دور المجموعات. خلال الجولة الأخيرة من بيع التذاكر، تجاوز سعر تذكرة الفئة الأولى للمباراة النهائية 10,000 دولار.