80 ألف دولار مكافآت لحكم المباراة النهائية في كأس العالم 2026

يتقاضى الحكم الرئيسي لمباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم مكافأةً تُقدّر بنحو 10 آلاف دولار، إضافة إلى مكافأة أساسية للبطولة تُقدّر بـ 70 ألف دولار، أي بإجمالي 80 ألف دولار بخلاف مكافآت أخرى محتملة، استنادا إلى تقارير كأس العالم 2022.

ووفقا لتقرير من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فإن الحكام المساعدين وحكام تقنية الفيديو المساعد (VAR) يتقاضون عادةً نحو 5 آلاف دولار عن المباراة النهائية.

يتوقع ألا يزيد هذا الأجر في المباراة النهائية، لكن ربما تكون حوافز إضافية لطاقم حكام المباراة النهائية تميزهم عن الحكام الآخرين الذين سيشاركون في قيادة 104 مباريات، في البطولة التي تقام في 3 دول الولايات المتجدة وكندا والمسكيك، طبقا لأجور حكام كأس العالم 2026.

بشأن المكافأة الأساسية للبطولة، يتقاضى كل حكم مُختار مكافأة ثابتة تُقدّر بنحو 70 ألف دولار، مقابل مشاركته في البطولة إضافة لمكافآت المباريات وفق أجور مونديال 2022.

وبالنسبة لدور المجموعات يتقاضى الحكم نحو 3 آلاف دولار للمباراة الواحدة، أما الأدوار الإقصائية والنهائيات فيتقاضى 10 آلاف دولار للمباراة الواحد.

مكافآت الحكام المساعدين

يتقاضى الحكام المساعدون وحكام تقنية الفيديو المساعد (VAR) عادة نحو 2500 دولار لمباريات دور المجموعات، و5 آلاف دولار للأدوار الإقصائية والنهائيات.

وغالبًا ما يحصل على مزايا إضافية، كمعدات تدريب عالية الجودة وهدايا شخصية (مثل ساعات هوبلو بقيمة 5 آلاف دولار). ومع إجمالي رسوم البطولة، يمكن للحكم الذي يدير المباراة النهائية أن يكسب أكثر من 100 ألف دولار، فضلا عن حزم التعويضات المميزة المحتملة.

وتعتبر قيادة النهائي شرفاً كبيرا، حيث تم اختيار عديد من الحكام البارزين عبر التاريخ مثل الإيطالي بييرلويجي كولينا (2002) والأرجنتيني هوراسيو إليزوندو (2006).

ويعد الحكم المغربي سعيد بلقولة أول حكم إفريقي وعربي يدير النهائي في مونديال فرنسا 1998 الذي أقيم بين منتخبي فرنسا والبرازيل على ملعب العاصمة باريس في سان دوني وانتهت نتيجة المباراة 3/ 0.