ضمت أطقم أندية دوري روشن السعودي 8 مساحات إعلانية للموسم المقبل، بحسب الدليل التنظيمي المحدث والخاص بالاشتراطات والمعايير الهندسية للإعلانات والشعارات على أطقم الأندية.

وأصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الدليل بهدف تنظيم المساحات الإعلانية وحفظ الحقوق التجارية والتسويقية للأندية والشركات الراعية والمصنعة.

وحددت الضوابط الفنية التفصيلية للأطقم في قميص اللعب (الواجهة الأمامية والخلفية والأكمام)، مساحة شعار النادي على مقدمة القميص بما لا يتجاوز 100 سم²، وهوية الشركة المصنعة بمساحة قصوى تبلغ 25 سم².

فيما يخص الرعاة في مقدمة القميص، يُسمح بوضع شعار في أعلى الصدر بمساحة 70 سم²، وشعار وسط الصدر (علوي) بمساحة 200 سم²، في حين خُصصت المساحة الكبرى للراعي الرئيسي أسفل الصدر بحد أقصى 400 سم².

وفي الجهة الخلفية للقميص، اشترطت الرابطة كتابة اسم اللاعب ورقمه بالأحرف والأرقام اللاتينية بمساحة قصوى تبلغ 210 سم² للاسم، و 480 سم² للرقم، مع إلزامية ترك مسافة أمان لا تقل عن 4 سم بين الشعار العلوي واسم اللاعب.

كما سُمح بوضع راعيين خلف القميص (أعلى وأسفل الظهر) بمساحة 200 سم² لكل منهما، مع إمكانية استبدال أحدهما بشعار جمعية خيرية، ومنح الرابطة خيار الإعلان التجاري داخل أرقام اللاعبين.

الأكمام، يُسمح بوضع راعي واحد بمساحة 100 سم² أو راعيين بمساحة 50 سم² لكل منهما، مع إمكانية وضع شريط لهوية الشركة المصنعة بعرض أقصى يبلغ 8 سم.

شورت اللاعب والجوارب، يجب ألا تتجاوز مساحة رقم اللاعب على الشورت 170 سم²، وشعار النادي 50 سم²، وفقاً للرابطة، بينما تم تخصيص مساحة 100 سم² لشعار الراعي، و25 سم² لهوية الشركة المصنعة، مع السماح بوضع شريط لهوية المصنع بعرض 5 سم على الجانب الأيمن أو الأيسر.

فيما يخص الجوارب، يُسمح بوضع شعار واحد للنادي على كل جورب بمساحة قصوى 50 سم²، إلى جانب هوية الشركة المصنعة التي ترواح بين ملصق واحد (20 سم²) أو ملصقين (10 سم² لكل منهما).

وأتاح التنظيم الجديد للأندية وضع "ملصق التكنولوجيا وعلامة الجودة" (اختيارياً) على القميص والشورت بمساحة لا تتعدى 10 سم²، واشترط الدليل ألا تبعد الحافة العلوية للملصق على القميص أكثر من 15 سم من الدرزة السفلية.

فيما يوضع على الشورت في الأعلى أو الأسفل بحيث لا تبعد أبعد نقطة له أكثر من 5 سم من الحواف لضمان المظهر الجمالي الموحد للطقم.