79 دولارا لمكعبات ميسي ورونالدو وجدارية بطل العالم بـ 179 دولارا

ستواصل شركة ليجو الدنماركية لصناعة الألعاب توسعها في سوق الرياضة هذا العام من خلال تعاونها ​مع 4 من أشهر لاعبي كرة القدم في العالم.

وستتوفر مجموعات من المكعبات تحتفي بفينيسيوس جونيور وكيليان مبابي وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو قبل انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

شكل حروف

وصنعت الشركة 7 مجموعات إجمالا، تتميز 4 منها بتصميمات على ‌شكل حروف تمثل ​كل ‌لاعب ⁠كرة قدم ​وتبلغ ⁠تكلفتها 29 دولارا، إضافة إلى نماذج عرض لرونالدو وميسي (79 دولارا).

كما صنعت لوحة جدارية ثلاثية الأبعاد لميسي، الفائز بكأس العالم، مكونة من 1427 قطعة تخلد احتفاله الشهير (179 دولارا)، في حين سيكون لكل لاعب شخصيته ⁠المصغرة الخاصة به المتوفرة مع المجموعات ‌الأرخص.

ميسي، قال "مثل ‌كرة القدم: فإن اللعب (بمكعبات) ليجو ​يدور حول البناء وإعادة ‌البناء، وتجربة أشياء جديدة، والتعلم ‌من الأخطاء والاحتفال بالنجاحات.

أحب الطريقة التي تجسد مجموعات ليجو هذه لحظاتي على أرض الملعب بطريقة ممتعة ومبتكرة".

100 عام

وقال فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد "لا يهم ‌من أين أنت أو ما هي لغتك، فالناس يتواصلون من خلال ⁠الإبداع ⁠وهذا أمر قوي حقا".

"لم يكن لدي كثير أثناء نشأتي، لكنني كنت ألعب بمكعبات ليجو في المدرسة، على سبيل المثال. مثل كثير من الأطفال، كنت أحب بناء الأشياء، وخلق عالمي الخاص، واستخدام خيالي. هذا يلازمك، حتى مع تقدمك في العمر".

وتراهن شركة ليجو، التي تأسست منذ نحو 100 عام ولا تزال ​مملوكة للقطاع الخاص، بشكل ​كبير على كأس العالم، إذ أطلقت مجموعة تحاكي الكأس في مارس.