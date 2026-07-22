حقق "سباق المفاريد 2026" في افتتاحية الموسم الرياضي الجديد للاتحاد السعودي للهجن قفزة استثمارية كبرى؛ حيث سجلت النسخة الحالية من السباق بمراحله الـ3 (التأهيل الأول، والثاني، والنهائي) أكثر من 445 صفقة لشراء وانتقال ملكية المطايا، بقيمة إجمالية تجاوزت الـ65 مليون ريال.

وأكد لـ"الاقتصادية" مدير الاتصال المؤسسي في الاتحاد السعودي للهجن مازن العسرج، أن الأرقام والإحصائيات المتصاعدة تُجسد بدقة حجم الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الهجن من قِبل القيادة في السعودية.

وأضاف العسرج: "إن سباق المفاريد بات يشكل الركيزة الأساسية لافتتاحية الموسم، وليس مجرد حدث رياضي تنافسي؛ بل هو منصة اقتصادية متكاملة تبرهن عاماً بعد عام أن قطاع الهجن يمثل أحد الروافد الاستثمارية الواعدة في الرياضة السعودية".

شراكة بين الاتحاد والقطاع الخاص

وأوضح العسرج أن الشراكة المستمرة والناجحة بين الاتحاد والقطاع الخاص، إلى جانب الابتكارات التسويقية كأشواط التسعيرات، أسهمت بشكل مباشر في تعزيز ثقة الملاك والمنتجين وتنشيط حركة السوق المحلية وميادين المنافسة، وقال: "نحن ملتزمون في الاتحاد السعودي للهجن بمواصلة تطوير هذه المنظومة الاستثمارية وتحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد الوطني عبر بوابتي الرياضة والسياحة التراثية".

نقلة تنظيمية وتحفيزية جديدة

من جهته، أطلق الاتحاد السعودي للهجن نقلة تنظيمية وتحفيزية جديدة عبر استحداثات شاملة في "جائزة مضمر الموسم" (ضمن مبادرة ذروة سنام 2026) لموسم سباقات 2026-2027، التي خصصت حصرياً للمضمرين السعوديين الفعالين في نظام الاتحاد، تمكين الكوادر الوطنية وجوائز ربع مليونية لمضمر الموسم وذلك امتداداً لجهود الاتحاد في تطوير المنظومة الرياضية بشكل متكامل والتكامل مع النضج الاستثماري.

جوائز بقيمة نصف مليون ريال

ورصد الاتحاد جوائز مالية للحاصلين على المراكز الـ3 الأولى؛ حيث ينال صاحب المركز الأول مكافأة مالية بقيمة 250 ألف ريال، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 150 ألف ريال، والمركز الثالث على 100 ألف ريال.

وتعتمد الجائزة على آلية دقيقة ومقننة لاحتساب النقاط في أشواط الرموز (مفتوح - عام - إنتاج السعودية)، وقُسمت إلى فئتين؛ تشمل الفئة الأولى (جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، ومهرجان خادم الحرمين الشريفين، ومهرجان ولي العهد) وتمنح للفائزين 15 و10 و5 نقاط للمراكز الـ3 الأولى على التوالي. بينما تضم الفئة الثانية كؤوس (وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية السعودية، والاتحاد السعودي للهجن)، وتمنح الفائزين 10 نقاط للمركز الأول و5 نقاط للمركزين الثاني والثالث، مع اشتراط عدم احتساب نقاط المطية للمضمر الجديد في حال انتقال ملكيتها خلال الموسم.