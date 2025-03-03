40 طاقمًا أجنبيًا تكلف أندية دوري «روشن» 13.8 مليون ريال في نصف موسم

في ظل تصاعد المصروفات التشغيلية للأندية السعودية، أضافت الاستعانة بالحكام الأجانب بندا ماليا جديدا، ولا سيما بعد رفع الرسوم، حيث بلغت تكلفة استقطاب 40 طاقمًا تحكيميًا أجنبيًا في الدور الأول من دوري روشن السعودي نحو 13.8 مليون ريال، وفق رصد «الاقتصادية».

ومع تعديل الرسوم وآلية تقديم الطلبات، تحولت الاستعانة بالحكام الأجانب من قرار فني إلى التزام مالي محسوب، ولا سيما في المواجهات ذات الحساسية التنافسية العالية.

ووفق البيانات، بلغت تكلفة الطواقم الأجنبية في دوري روشن 13.8 مليون ريال حتى نهاية الدور الأول، بعد استقطاب 40 طاقمًا خلال 17 جولة (153 مباراة)، ما يمثل 26%.

رسوم مضاعفة

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أقر في أغسطس الماضي تعديلات على رسوم وآلية طلب الحكام الأجانب، شملت تمديد مهلة التقديم إلى 21 يومًا بدلًا من 14 يومًا سابقًا.

وبموجب التعديلات، ارتفعت تكلفة الطاقم المكون من أربعة حكام أجانب من 175 ألف ريال إلى 300 ألف ريال.

وتصل الرسوم إلى 375 ألف ريال عند إضافة حكم فيديو مساعد، مقابل 219 ألف ريال سابقًا، فيما تبلغ 450 ألف ريال عند إضافة حكم رابع وحكم فيديو مساعد.

ويتألف الطاقم الأساسي من حكم الساحة، والمساعد الأول، والمساعد الثاني، وحكم تقنية الفيديو (VAR)، مع إمكانية إضافة عناصر أخرى وفق طلب النادي.

الهلال الأكثر طلبًا

تصدر الهلال قائمة الأندية الأكثر استعانة بالحكام الأجانب خلال الدور الأول، بعدما خاض 16 مباراة بقيادة طاقم أجنبي، منها 14 مباراة بطلب مباشر من النادي، بتكلفة وصلت إلى 5.6 مليون ريال.

وجاء القادسية ثانيًا، إذ لعب 14 مباراة تحت إدارة طاقم أجنبي، منها مباراتان على أرض الهلال والأهلي، فيما بلغت تكلفة 12 طاقمًا نحو 4 ملايين ريال.

طلب بالحد الأعلى

حل الأهلي ثالثًا بعدما خاض 10 مباريات بقيادة حكم أجنبي، فيما كانت مواجهته أمام الاتحاد بطلب الأخير (300 ألف ريال).

وبلغت تكلفة 9 طواقم أخرى نحو 3.4 مليون ريال، بينها أربع مباريات بلغت الحد الأعلى للتكلفة (450 ألف ريال للمباراة)، شاملاً حكم الساحة ومساعديه، والحكم الرابع، وحكم الفيديو، وحكم الفيديو المساعد.

تخصيص الأجنبي للقمم

اقتصر طلب الاتحاد للحكام الأجانب على المواجهات الكبرى في دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، حيث استعان بثلاثة طواقم في مواجهاته أمام النصر والهلال والأهلي ضمن الدوري، بإجمالي 900 ألف ريال.

أما النصر الذي يتصدر ترتيب دوري روشن السعودي، فخاض ست مباريات خلال 17 جولة بقيادة طاقم أجنبي، أربع منها أمام الهلال والقادسية والاتحاد والأهلي بطلب من الأندية المنافسة، بخلاف مواجهتين أمام الخلود والرياض بتكلفة 300 ألف ريال لكل مباراة.