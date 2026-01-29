الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 2 فبراير 2026 | 14 شَعْبَان 1447
100 مليون دولار تكلفة بناء سقف لملعب "مونومينتال" وزيادة سعته

«أ ب»
«أ ب» من بوينس آيرس
الخميس 29 يناير 2026 8:29 |2 دقائق قراءة
100 مليون دولار تكلفة بناء سقف لملعب "مونومينتال" وزيادة سعته

يعتزم نادي ريفر بليت الأرجنتيني لكرة القدم بناء سقف لملعبه (مونومنتال) وتوسيع سعته ليصل إلى أكثر من 100 ألف متفرج.

ويأتي ذلك استعدادا لكأس العالم عام 2030، ليصبح بذلك أحد أكبر ملاعب الساحرة المستديرة في العالم.

ريفر بليت، أكد بأن أعمال بناء الملعب، الذي افتتح لأول مرة في مايو 1938، ستبدأ في أبريل المقبل، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تستغرق نحو 36 شهرا بتكلفة تقديرية تتجاوز 100 مليون دولار.

أكبر ملعب

ويقع ملعب "مونومينتال" في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وهو بالفعل أكبر ملعب في قارة أمريكا الجنوبية، حيث تبلغ طاقته الاستيعابية 85 ألف متفرج.

ومن المقرر أن يستضيف الملعب إحدى مباريات كأس العالم 2030، التي ستشهدلأول مرة في التاريخ استضافة 6 دول من 3 قارات مختلفة لمنافساتها، وهي الأرجنتين، وباراجواي، وأوروجواي من الأمريكتين، وإسبانيا، والبرتغال من أوروبا، والمغرب من إفريقيا.

وتوجت الأرجنتين بلقبها الأول في كأس العالم على ملعب مونومينتال، حينما استضافت البطولة على ملاعبها عام 1978، كما يستضيف الملعب مباريات منتخب (راقصو التانجو) في تصفيات المونديال.

مدرج إضافي

ريفر بليت، ذكر بأنه سيبني مدرجا إضافيا لزيادة سعة الملعب، ما يضيف 16 ألف مقعد لسعته الحالية.

ويعتبر ملعب (رونجرادو الأول من مايو) في بيونج يانج، عاصمة كوريا الشمالية، أكبر ملعب كرة قدم في العالم حاليا، بسعة 114 ألف مقعد.

وسوف تتولى شركة (شلايش بيرجرمان بارتنر) الألمانية تنفيذ مشروع ملعب مونومنتال، وهي الشركة التي شاركت أيضا في مشاريع أخرى بملعب ماراكانا في  ريو دي جانيرو البرازيلية، وملعبي سانتياجو برنابيو ومتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وملعب توتنهام هوتسبير بالعاصمة البريطانية لندن، وملعب أليانز أرينا في  ميونخ الألمانية.

ستيفانو دي كارلو، رئيس نادي ريفر بليت، أكد بأن المشروع سيتم تمويله من قبل بنوك دولية وعقد تجاري جديد لبيع حقوق تسمية الملعب للعشر سنوات المقبلة.

