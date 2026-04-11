نايكي قد تورد كرات القدم للاتحاد الأوروبي بـ 40 مليون يورو سنويا

تجري شركة UC3 مفاوضات حصرية مع شركة نايكي لتصبح المورد الرسمي لكرات المباريات لجميع مسابقات أندية الرجال التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم من 2027 إلى 2031.

وشركة UC3 هي مشروع مشترك بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يوفيا) والأندية الأوروبية لكرة القدم التي تتحكم وتدير التسويق الإستراتيجي والمبيعات وتسليم الحقوق التجارية لمسابقات أندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وبحسب صحيفة "آيريش تايمز" من المتوقع أن ترتفع قيمة الصفقة في جميع المنافسات لتصل إلى أكثر من 40 مليون يورو سنويا.

أديداس تورد كرات القدم منذ 25 عاما

تورد شركة أديداس حاليا كرات المباريات لبطولة الأندية الأوروبية لكرة القدم منذ 25 عاما، حيث حلت شركة الملابس الرياضية الألمانية العملاقة محل شركة نايكي كراع للكرات في البطولة، ومن المقرر أن تنتهي الاتفاقية الحالية في نهاية الموسم المقبل.

وأكدت أديداس الشركة الألمانية أنها لن تجدد دورها، مضيفة أنها "فخورة بابتكارها لأكثر مجموعة كرات شهرة على الإطلاق" وأنها ستستمر في تزويد المسابقات بما في ذلك بطولة أوروبا لكرة القدم، ودوري أبطال أوروبا للسيدات، والدوري الألماني، والدوري الأمريكي لكرة القدم، وبطولات الفيفا.

نايكي ترفض التعليق على المفاوضات

رفضت شركة نايكي التعليق على المفاوضات الجارية حاليا حيث تعتبر البطولة التي تقام كل 4 سنوات لحظة محورية لشركات مثل نايكي وأديداس، ويرتدي اللاعبون والفرق المنافسة أحذيتهم وأطقمهم الرياضية في محاولتهم للفوز بأعظم جائزة في كرة القدم للرجال.