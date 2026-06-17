مشاركة سعودية مختلفة في مونديال 2026 .. أقمشة PVC في ملعب أزتيكا

وضعت الصناعة السعودية بصمتها في كأس العالم، حيث ظهرت في الأسقف والهياكل المعمارية في ملعب أزتيكا في المكسيك الذي استضاف المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب إفريقيا.

زودت شركة فبك للصناعة أحد أهم ملاعب المونديال والذي أصبح أول ملعب في العالم يستضيف 3 مباريات افتتاحية في مونديالات 1970 و1986 و2026 بأكثر من 4 آلاف متر مربع من أقمشة PVC المصنوعة محليا لاستخدامها في سقف وهيكل الملعب.

أقمشة PVC هي أقمشة مغطاة أو مطلية بمادة بولي فينيل كلوريد - Polyvinyl Chloride - تتضمن نسيجا أساسيا من البوليستر أو ألياف أخرى، يغطى بطبقة PVC لمنحه مقاومة للماء وللعوامل الجوية مثل الشمس والأمطار بدرجات متفاوتة ومتانة عالية، وقدرة على تحمل الشد والتمزق.

استخدام واسع بدعم المرونة ومقاومة الماء والعوامل الجوية

"الاقتصادية" زارت المصنع الذي يقع في المدينة الصناعية الثانية جنوب الرياض، والتقت عبدالله الحربي الرئيس التنفيذي لشركة فيبكو المالكة لمصنع فبك، حيث أوضح أن صناعة مادة الـ PVC تعد من الصناعات التي تتطلب مواصفات ومعايير عالية، نظرا لاستخدامها الخارجي في ظروف مناخية مختلفة.

الحربي أضاف "مادة الـ PVC مرغوبة بفضل مرونتها وتعدد تطبيقاتها، إلى جانب مقاومتها الكيميائية العالية، وخصائصها المقاومة للماء، وخفة وزنها، ما أسهم في انتشارها في عديد من القطاعات الصناعية والإنشائية".

وزير الصناعة السعودي بندر الخريف قال في تدوينة على منصة "إكس" تعليقا على وجود المنتج السعودي في ملعب الافتتاح "هذا دليل المنتجات المحلية وموثوقيتها وتنافسيتها العالية، وبما وصلت إليه الصادرات السعودية من انتشار واسع في الأسواق العالمية".

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الطلاء أهم مراحل تصنيع أقمشة PVC

عن مراحل التصنيع أشار الرئيس التنفيذي، إلى أن البداية تكون باستيراد الخيوط التي تكون عادة من البوليستر أو الألياف الزجاجية وتجهيزها لمرحلة النسيج، حيث تنسج الخيوط وفق مواصفات ومعايير محددة للحصول على القماش الأساسي الذي يمثل قاعدة المنتج النهائي.

بين أن مرحلة الطلاء أو الـ Coating تُعد الأهم في عملية التصنيع، إذ يتم خلالها إضافة طبقات الـ PVC ومنح القماش خصائصه النهائية، بما يشمل اللون المطلوب، ومقاومة درجات الحرارة، ومقاومة الأشعة فوق البنفسجية، ومقاومة الرياح والعوامل المناخية المختلفة، إلى جانب المواصفات التقنية الأخرى التي تتطلبها طبيعة الاستخدام.

وفقا للحربي، فقد نفذت الشركة عديدا من المشاريع محليا من أبرزها مشاريع في نيوم، إضافة إلى مساهمتها في المشاريع الموسمية الخاصة بالحج، حيث تجاوز حجم التنفيذ أكثر من 4 ملايين متر مربع من قماش الـ PVC المصنع في السعودية.

وأضاف "تتطلع الشركة للمشاركة في مشاريع نوعية كبرى حول العالم، ومن ضمنها مشاريع كأس العالم 2030 و 2034 الذي ستستضيفه السعودية".

ملعب أزتيكا كان أول مشروع في قطاع الملاعب

الرئيس التنفيذي أوضح أن ملعب أزتيكا كان أول مشروع في قطاع الملاعب التي عملت عليها الشركة، حيث حرصت على بناء سابقة أعمال قوية في مجال الشد الإنشائي وتعزيز حضورها في المحافل العالمية مع تنفذيها مشاريع في 20 دولة تضمنت مشاريع الشد الإنشائي، والمباني القبابية الهوائية.

ممارسات الإغراق الصينية والكورية تضغط على الأرباح

رغم ارتفاع إيرادات فيبكو المدرجة في السوق السعودية تاسي، وهي الشركة الأم لـ"فبك" بنحو 2% إلى 252 مليون ريال في 2025 فقد سجلت خسارة قدرها 19 مليون ريال مقارنة بربح 900 ألف ريال في العام الذي سبقه، وفقا لبيانات البورصة السعودية.

عزت الشركة آنذاك هذه الخسارة إلى انخفاض مجمل الربح، نتيجة لانخفاض حجم المبيعات وتباين المزيج البيعي وتذبذب هوامش الربحية، تأثرا باستمرار ممارسات الإغراق من المنتجات الصينية والكورية في السوق المحلية.

قالت "من المتوقع انحسار هذه الآثار تدريجياً في ظل المتابعة المستمرة مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتشديد الرقابة على الواردات من تلك الدول، حيث تمتد فترة فرض الرسوم إلى 5 سنوات بعد نجاح الشركة في الفوز بالقضية وفرض رسوم إغراق متباينة على تلك الدول".

بين الحربي أن أسعار منتجات الـ PVC تختلف بحسب نوع التطبيق والاستخدام، حيث تتفاوت متطلبات مشاريع الملاعب والشد الإنشائي عن أغطية الشاحنات أو تطبيقات العزل المائي وغيرها من الاستخدامات، مشيراً إلى أنه لا يمكن وضع سعر ثابت للمتر المربع، نظرا لتفاوت الأسعار بشكل كبير وفق المواصفات الفنية المطلوبة، وطبيعة كل مشروع على حدة.

أوضح أن إجمالي عدد العاملين في الشركة يتجاوز ألف موظف وموظفة، من بينهم أكثر من 350 موظفا سعوديا، إضافة إلى 150 سعودية يعملن داخل المصنع.

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تقديرات بنمو سنوي 4% خلال الأعوام الـ10 المقبلة

تتصدر شركات عالمية متخصصة هذا القطاع، من أبرزها شركة Serge Ferrari الفرنسية التي تُعد من أهم مطوري المواد المركبة والأغشية المعمارية عالية الأداء، إلى جانب شركة Sioen Industries البلجيكية، وشركة Mehler Texnologies الألمانية اللتين تتمتعان بحضور قوي في الأسواق الأوروبية والعالمية بفضل منتجاتهما المخصصة للتطبيقات الصناعية والمعمارية.

على المستوى الإقليمي، تبرز في السعودية شركات مثل فبك المملوكة لفيبكو، والعبيكان للمنسوجات التقنية التي تعد جزءا من العبيكان للاستثمار كأكبر مصنعي الأقمشة التقنية المطلية في الشرق الأوسط في الاستخدامات الصناعية والتجارية.

تشير تقديرات مستقلة لسوق أقمشة PVC إلى أن حجم السوق في 2025 يراوح بين 4 و 6 مليارات دولار ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي يقدر بـ 4%حتى 2035 مدفوعا بالطلب المتزايد على حلول البناء الخفيف، والخيام، والمظلات، والهياكل المشدودة، وأغطية النقل والشاحنات.