سجلت مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 إقبالاً غير مسبوق، حيث ارتفعت أسعار التذاكر، سواءً في السوق الثانوية أو في السوق المفتوحة، لتتراوح بين 1700 و7000 دولار.

وبينما لم تُعلن الفيفا بعد عن الأرقام المالية الرسمية الكاملة للبطولة، أسهمت نسب المشاهدة التلفزيونية القياسية التي تجاوزت 42 مليون مشاهد في جعلها المباراة الأكثر ربحية في تاريخ كأس العالم التي استضافتها أمريكا الشمالية.

تعد مباراة منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية أحدى الدول الثلاثة المستضيفة لكأس العالم 2026 مع بلجيكيا المباراة الأعلى إيرادًا في تاريخ كأس العالم التي جرت على ملعب مُضيف في أمريكا الشمالية في منافسات دور الـ16، وحققت رقمًا قياسيًا في الحضور والإيرادات في تاريخ البطولة.

وبلغ عدد مشاهدي المبارة 42 مليون مشاهد في الولايات المتحدة وحدها، إذ أسهم الجمهور العالمي في تحقيق رقم قياسي بلغ 11.53 مليار مشاهدة خلال أول 96 مباراة، وفق لإحصائيات الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

وتتسع الملاعب عادةً لأكثر من 80 ألف مشجع (مثل الرقم القياسي البالغ 80,824 في مكسيكو سيتي أو 70,649 في دالاس)، إلا أن المشاهدة في الولايات المتحدة بلغت 42 مليون مشاهد (عبر قنوات فوكس، تيليموندو، وبيكوك)، ما يجعلها المباراة الأكثر مشاهدة في تاريخ كرة القدم الأمريكية.

وحققت البطولة كلها 11.53 مليار مشاهدة قبل ربع النهائي، وأصبحت الأكثر ربحية في التاريخ، إذ من المتوقع أن تتجاوز 3 مليارات دولار من مبيعات التذاكر والضيافة.

بلغ إجمالي عدد المشاهدين العالميين خلال أول 96 مباراة (حتى ربع النهائي) 11.53 مليار مشاهد، فيما يقدر إجمالي ما حقق الفيفا من تنظيم كأس العالم 2026 بـ 13 مليار دولار، بحسب التوقعات.

وارتفعت أسعار التذاكر العادية بسبب الطلب الهائل، حيث وصلت أسعار باقات الضيافة المميزة والمقاعد الرئيسية للمباراة النهائية القادمة إلى 2.6 مليون دولار .

وتعمل الملاعب بنسبة إشغال شبه مثالية بلغت 99.7%، حيث استقطبت أكثر من 6.25 مليون مشجع في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من البطولة، جذبت مباراة الولايات المتحدة الأمريكية والبوسنة في الأدوار الإقصائية جمهورًا إضافيًا بلغ 36.2 مليون مشاهد عبر فوكس وتيليموندو.