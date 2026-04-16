ما القواعد الذهبية الـ6 لتحويل الأندية السعودية إلى أصول استثمارية؟

تشهد صناعة الرياضة تحولًا متسارعًا يعيد تعريف الأندية من كيانات تنافسية إلى منصات استثمارية متعددة الأصول، مدفوعة بعوامل تشمل العلامة التجارية، البيانات، والانضباط المالي، وفقًا للدكتور محمد فضل الله المستشار الرياضي الدولي.

فضل الله، يشير إلى أن نموذج الاستثمار الحديث يرتكز على 6 قواعد ذهبية، باتت تمثل إطارًا حاكمًا لتقييم الأندية عالميًا، مع بروز الدوري السعودي للمحترفين كنموذج تطبيقي خلال العامين الماضيين.

العلامة التجارية تقود القيمة السوقية

لم تعد البطولات وحدها المحدد الرئيسي لقيمة الأندية، إذ تلعب قوة العلامة التجارية— بما تشمل الاسم، التاريخ، والانتشار الجماهيري— دورًا حاسمًا في تدفقات الإيرادات. وتظهر نماذج مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد قدرة على تحقيق عوائد مستقرة حتى في مواسم تراجع الأداء الرياضي، مدعومة بقاعدة جماهيرية عالمية واتفاقيات رعاية طويلة الأجل.

الجماهير أصل اقتصادي متعدد القنوات

بحسب فضل الله، تمثل الجماهير أحد أهم محركات الإيرادات، ليس فقط عبر التذاكر، بل من خلال حقوق البث، التفاعل الرقمي، والمنتجات الاستهلاكية.

ويضيف أن "كل مشجع يعادل قيمة إعلانية وإعلامية ورعائية”، في إشارة إلى دور الجماهير في تعزيز جاذبية الأندية للشركات الراعية.

وتعكس بيانات الدوري السعودي للمحترفين هذا التحول، حيث ارتفع متوسط الحضور من أقل من 8 آلاف إلى أكثر من 20 ألف متفرج في المباريات الكبرى، مع توسع البث إلى أكثر من 130 دولة، وتسجيل بعض الأندية أكثر من مليار تفاعل رقمي سنوي.

التحول نحو الأصول طويلة الأجل

يركز المستثمرون بشكل متزايد على البنية التحتية كعنصر رئيسي في خلق القيمة، بما يشمل الملاعب المملوكة، الأكاديميات، ومراكز الطب الرياضي وتحليل البيانات.

ويؤكد فضل الله أن "اللاعب أصل قصير الأجل، بينما البنية التحتية تمثل استثمارًا مستدامًا"، في ظل توجه عالمي لتقليل الاعتماد على التعاقدات مرتفعة التكلفة قصيرة العمر.

وفي السياق السعودي، تم ضخ استثمارات بمليارات الريالات في تطوير المنشآت الرياضية، ما انعكس على رفع جودة المنافسة وزيادة مشاركة اللاعبين المحليين.

الانضباط المالي شرط للاستدامة

تُظهر التجارب الدولية أن تحقيق البطولات دون توازن مالي قد يؤدي إلى أزمات هيكلية، ما يدفع الأندية لتبني نماذج مالية أكثر صرامة، تشمل ميزانيات محددة، وسقوف رواتب، والالتزام بلوائح الاستدامة المالية.

فضل الله، يشير إلى أن إعادة هيكلة الأندية ضمن نماذج شركات في السعودية أسهمت في تحويل الخسائر التشغيلية إلى نماذج قابلة للربحية، عبر تنويع مصادر الدخل بين البث، الرعاية، التذاكر، والمنتجات، مع تقليل الاعتماد التدريجي على الدعم الحكومي.

الحوكمة تعزز ثقة المستثمرين

تظل الحوكمة أحد العوامل الحاسمة في جذب الاستثمارات، حيث يبحث المستثمرون عن مجالس إدارات محترفة، وفصل واضح بين الملكية والإدارة، إلى جانب الشفافية والتدقيق المالي.

وقد أسهمت هذه الممارسات في السوق السعودية في جذب رعاة عالميين وتوسيع الشراكات الدولية، مدعومة بتطبيق مؤشرات أداء (KPI) لكل نادٍ، ما عزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

البيانات .. فئة أصول جديدة

في موازاة ذلك، تتحول الأندية إلى منصات بيانات، مع اعتماد متزايد على الذكاء الاصطناعي في تحليل الأداء، الوقاية من الإصابات، وإدارة الجماهير. كما بدأت الأندية في استثمار البيانات عبر بيع حقوق التحليل والمحتوى المرتبط بها.

ويصف فضل الله البيانات بأنها ذهب الاستثمار الرياضي في صناعة الرياضة، نظرًا لقدرتها على خلق مصادر إيرادات مستقلة وتحسين كفاءة التشغيل والتسويق.

رسم خريطة الاستثمار الرياضي

تعكس تجربة نادي النصر هذا التحول، حيث أدت صفقة انضمام الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى رفع عدد متابعي النادي السعودي من أقل من مليون إلى أكثر من 30 مليون خلال أقل من عام، إلى جانب زيادة مبيعات المنتجات بأكثر من 400%.

كما أسهمت هذه التحركات في رفع القيمة التجارية للدوري، وتحويله من نطاق محلي إلى منتج إعلامي عالمي وقيمة تسويقية بمليارات الدولارات خلال موسمين فقط، ما يعزز من جاذبيته للمستثمرين وحقوق البث الدولية.

لذلك فإن الدرس الاستثماري السعودي، يكمن في كون اللاعب العالمي لا يشترى لأهدافه فقط، بل لتحويل النادي إلى "براند" عالمي".

تعريف النموذج الاقتصادي للأندية

فضل الله، يخلص إلى أن الاستثمار الرياضي الناجح بات يعتمد على معادلة متكاملة تشمل: علامة تجارية قوية، قاعدة جماهيرية نشطة، بنية تحتية مستدامة، حوكمة فعالة، وبيانات متقدمة.

ويضيف أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت خلال فترة وجيزة في تحويل الأندية من عبء مالي إلى أصول استثمارية، واللاعبين من تكلفة تشغيلية إلى أدوات للنمو، في وقت يتجه فيه القطاع نحو مزيد من الاحترافية والتكامل مع الاقتصاد العالمي.