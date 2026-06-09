ما الذي يعنيه انطلاق مونديال 2026 لسوق السندات؟

قد يجد المتداولون سبباً إضافياً لتقليص مخاوفهم من احتمال حدوث قفزة في تقلبات سوق السندات هذا الصيف، يتمثل في انشغال الأسواق ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

فبحسب "سيتي غروب"، تميل التقلبات في أسواق الدين الأمريكية والأوروبية إلى الانحسار خلال فترة إقامة البطولة الرياضية الأكثر متابعة في العالم. ومع انطلاق صفارة البداية يوم الخميس، جدّد البنك توصيته للمستثمرين بأن يتخذوا مراكز استثمارية تستفيد من انخفاض تقلبات منحنى العائد في سوق السندات.

كتب استراتيجيون بقيادة مايك تشانغ في مذكرة بتاريخ 8 يونيو: "تُظهر البيانات التاريخية أن تقلبات أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو تبقى عادةً منخفضة أو تتراجع أكثر خلال كأس العالم، ما يدعم نظرتنا لانحسار التقلبات على المدى القريب".

يرى استراتيجيو "سيتي غروب" أن حركة عوائد السندات في الجزء الذي يمتد من سنتين إلى 10 سنوات على منحنى العائد تكون عادةً أهدأ وأقل حدة مقارنة بتوقعات السوق حالياً خلال الشهر القادم.

وللاستفادة من هذا الاتجاه، أوصى البنك بتنفيذ استراتيجية تراهن على تراجع تقلبات منحنى العائد باستخدام عقود الخيارات.

كتب الاستراتيجيون "نواصل تفضيل اتخاذ مراكز مدينة على تقلبات منحنى العائد، خصوصاً مع اقتراب بطولة كرة القدم هذا الصيف".

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تتراجع تقلبات الأسواق عادةً خلال الصيف في نصف الكرة الشمالي مع توجه المستثمرين إلى قضاء الإجازات وانخفاض أحجام التداول.

قد تؤدي بطولة كأس العالم، التي تُقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، إلى زيادة سحب السيولة من الأسواق، إذ قد يوجّه بعض المتداولين اهتمامهم إلى المباريات أكثر من متابعة الأسواق.

الفيدرالي يدعم هدوء تقلبات السندات

انخفض مؤشر "ICE BofA MOVE"، الذي يُعد المقياس الأبرز لتقلبات سوق السندات، من ذروته في مارس، كما لا يزال دون مستوياته المسجلة قبل عام، ما يشير إلى استقرار أسعار الفائدة ضمن نطاق تداول محدود نسبياً.

رغم حالة عدم اليقين التي يفرضها الصراع في الشرق الأوسط، يتوقع "سيتي غروب" بقاء تقلبات أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند مستويات منخفضة، مشيراً إلى أن النهج التدريجي الذي يعتمده الاحتياطي الفيدرالي في السياسة النقدية يساعد على إبقاء تحركات الأسواق ضمن نطاق محدود.

في حين أن تقرير أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المرتقب هذا الأسبوع قد يثير بعض التقلبات في الأسواق، فإن البنك يرى أن الأسواق قد تدخل بعد ذلك في فترة هدوء نسبي تمتد لمدة شهر.