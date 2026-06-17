لاعبو البرازيل يحتفلون بالتمرين الأول لنيمارموريستاون

احتفى لاعبو المنتخب البرازيلي بمهاجمهم نيمار خلال أول حصة تدريبية جماعية رسمية له في كأس العالم 2026 اليوم الأربعاء في موريستاون في نيوجيرزي.

بدأ أفضل هداف في تاريخ "سيليساو"، العائد من إصابة في ربلة ساقه اليمنى، الحصة بعيدا قليلا عن زملائه قبل أن ينضم إليهم.

مرّ بعد ذلك عبر ممر شرفي شكّله اللاعبون، الذين رحبوا بعودته وسط أجواء مرحة مع ربتات ودية على ظهره وكتفيه.

أكمل اللاعبون التمرين على مجموعتين، ضمتا الأساسيين والبدلاء في مباراة المغرب (1-1)، بعيدا عن عدسات الكاميرات الكثيرة لوسائل الإعلام الحاضرة في مركز تدريب نيويورك ريد بولز.

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تعرض نيمار (34 عاما) لإصابة في ربلة الساق اليمنى في منتصف أمايو، ولم يشارك في أي مباراة منذ ذلك الحين.

تدرب النجم البرازيلي بشكل فردي الثلاثاء وفق صور نشرها الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، خلال يوم خُصص لعائلات أبطال العالم خمس مرات.

لا يزال موعد عودة المهاجم إلى المباريات غير محدد.

يواجه منتخب البرازيل بإشراف مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي هايتي الجمعة في فيلادلفيا، قبل أن يختتم مشواره في المجموعة الثالثة في 24 يونيو بمواجهة اسكتلندا.

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بعد بداية متواضعة أمام منتخب مغربي لافت، قال الظهير الأيسر دوغلاس سانتوس الثلاثاء إن اللاعبين البرازيليين "يصلّون من أجل أن يتعافى (نيمار) 100%، لأنه عندما يكون (في أفضل حالاته) 100% سيستطيع مساعدتنا كثيرا".