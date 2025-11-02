أطلق النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا سانتوس مشروع رياضي على مساحة تقارب 14000 متر مربع، بتكلفة تقدر بـ 16 مليون يورو، وفقا لإعلانه عبر حساباته في موقع التواصل الاجتماعي.

نيمار، الذي يواصل توسيع أنشطته الاستثمارية خارج الملعب، أكد أن مشروعه يركز على البنية التحتية الرياضية والترفيهية، حيث يقع المجمع المسمى "Ecossistema Neymar Jr."، في بورتو بيلو.

المرفق، سيغطي مساحة تقارب 14,000 متر مربع، ويُخصص لـ 3 رياضات سريعة النمو: البادل، والتنس الشاطئي، وكرة الصالات.

علامات تجارية شريكة للاعب تدير منطقة المطاعم

إضافة إلى الملاعب، سيضم المجمع مركزًا تدريبيًا متعدد الرياضات، وساحة رياضية، ومساحات للفعاليات، ومنطقة مطاعم تديرها علامات تجارية شريكة للاعب.

المشروع، يعد جزءًا من مشروع "بورتو بيلو - مدينة لاغوس"، وهو مشروع حضري بمساحة مليون متر مربع تديره شركة JTA Empreendimentos e Urbanismo.

يُقدَّر إجمالي استثمار مشروع التطوير الحضري بـ 100 مليون ريال برازيلي (نحو 16 مليون يورو).

نيمار يعود إلى الملاعب بعد غيابه للإصابة

نيمار، الغائب عن الملاعب منذ شهر ونصف الشهر؛ بسبب إصابة في فخذه اليمنى، عاد إلى الملاعب بمشاركته بديلاً في مباراة فريقه، سانتوس، مع ضيفه فورتاليزا (1 - 1)، في المرحلة الـ31 من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

ودخل المهاجم البالغ من العمر 33 عاماً، الذي أُصيب في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى خلال التدريبات منتصف سبتمبر الماضي، بديلاً في الدقيقة 67 مكان فيكتور هوغو، حيث كان فريقه متخلفاً بهدف البارغواياني آدم باريرو بضربة رأسية في الدقيقة 35.

وبعد هذا التعادل ضد منافس مباشر على تفادي الهبوط، لا يزال سانتوس الذي يملك مباراة مؤجلة، قريباً من المنطقة المؤدية إلى الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز الـ16، آخر المراكز الباقية في الدرجة الأولى، بفارق نقطتين عن فيتوريا، الذي يحتل المركز الـ17، آخر المراكز الأربعة المؤدية إلى الدرجة الثانية.