كيف يدير ناديا ريال مدريد وبايرن ميونيخ إمبراطورياتهما المالية؟

يتنافس ريال مدريد وبايرن ميونخ على مقعد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن المنافسة بينهما لا تقتصر على المستطيل الأخضر، بل تمتد إلى الأداء المالي، حيث يعكس الناديان نموذجين ناجحين في إدارة الإيرادات والنمو المستدام، وفقا لموقع Calcio e Finanza.

نمو متوازٍ رغم اختلاف الظروف

على مدار العقدين الماضيين، نجح الناديان في الجمع بين التفوق الرياضي والقوة المالية، مع تحقيق نمو مستمر في الإيرادات والأرباح.

ورغم أن بايرن ميونخ يمثل اقتصاد بافاريا، إحدى أغنى مناطق أوروبا، إلا أن محدودية سوق البث التلفزيوني المحلي أبقته خلف ريال مدريد من حيث الحجم المالي، الذي يستفيد من قاعدة جماهيرية عالمية أوسع.

وتعود الفجوة إلى أوائل الألفية، حيث بلغت إيرادات موسم 2004/2005 نحو 302 مليون يورو لريال مدريد مقابل 190 مليون يورو لبايرن.

ومنذ ذلك الحين، سجل الناديان معدلات نمو سنوية قوية، بلغت 7% للنادي الإسباني و8% للنادي الألماني، متجاوزين بكثير نمو اقتصادات بلديهما.

إيرادات تقترب من مليار يورو

بحلول موسم 2024/2025، اقتربت إيرادات الناديين من حاجز المليار يورو، مع تسجيل ريال مدريد نحو 1.2 مليار يورو، مقابل 978 مليون يورو لبايرن ميونخ.

وخلال العقد الأخير، بلغت الإيرادات التراكمية نحو 8.98 مليار يورو لريال مدريد و7.46 مليار يورو لبايرن.

ويعتمد الناديان بشكل متزايد على الإيرادات التجارية، التي تمثل نحو 40% من إجمالي الدخل، ما يعكس نجاح إستراتيجيات التسويق والرعاية طويلة الأمد.

أرباح قوية حتى في الأزمات

حافظ الناديان على تحقيق أرباح ثابتة، حتى خلال جائحة كوفيد-19. وخلال السنوات الـ10 الأخيرة، بلغت أرباح بايرن ميونخ نحو 284 مليون يورو، مقابل 186 مليون يورو لريال مدريد.

أما منذ 2004/2005، فقد تجاوزت الأرباح الإجمالية 887 مليون يورو، مع تفوق طفيف لريال مدريد. وأسهم ذلك في رفع صافي الأصول إلى نحو 1.17 مليار يورو مجتمعين بحلول منتصف 2025، موزعة بالتساوي تقريبًا بين الناديين.

انضباط مالي في التكاليف

رغم تضخم الإيرادات، حافظ الناديان على انضباط في التكاليف، خصوصًا الرواتب، التي استقرت عند نحو 55% من الإيرادات في موسم 2024/2025، وهو مستوى صحي مقارنة بالمعايير الأوروبية.

عوائد إضافية من دوري الأبطال

تكتسب المواجهة الأوروبية بين الطرفين بعدًا ماليًا إضافيًا، إذ تضمن المشاركة في نصف النهائي عوائد لا تقل عن 15 مليون يورو، في وقت تجاوزت فيه إيرادات كل نادٍ من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 100 مليون يورو هذا الموسم.