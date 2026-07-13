الأربعاء, 29 يوليو 2026|13 صَفَر 1448
الاقتصادية
الرياضة

تباينت نتائج المنتخبات العربية في مونديال 2026، فقد نجحت المغرب ومصر والجزائر بتجاوز دور المجموعات، قبل أن تودع البطولة تباعا، في المقابل لم تدم رحلة السعودية وقطر والأردن وتونس والعراق، واكتفت بشرف المشاركة، وكان للنتائج انعكاس مالي، فكلما طال البقاء في المنافسة زادت عوائدها من المونديال.

عوائد قياسية

"الشرق بلومبرغ" رصدت في تقرير العوائد القياسية التي حققتها المنتخبات العربية عن مشاركتها في البطولة، إذ بلغ إجمالي عوائدها 115 مليون دولار، ذهب 45.7% إلى المغرب ومصر والجزائر.

كانت المنتخبات العربية التي شاركت في مونديال 2022 جمعت ما قيمته 58 مليون دولار، بواقع 10.5 مليون لكل من السعودية وقطر وتونس عن الاستعدادات والمشاركة، و26.5 مليون دولار للمغرب الذي حقق المركز الرابع في إنجاز غير مسبوق للكرة الأفريقية والعربية.

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يمثل ما حصلت عليه المنتخبات العربية من كأس العالم 13.2% من إجمالي الجوائز المالية التي خصصها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والبالغة 871 مليون دولار، بزيادة 98% مقارنة بنسخة قطر 2022 التي خصص لها 440 مليون دولار.

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المغرب ومصر في الصدارة

ودعت المغرب كأس العالم 2026، بخسارة أمام فرنسا بهدفين نظيفين في دور الثمانية، وهو ما جعلها تستحق الحصول على 21.5 مليون دولار، ليأتي في الصدارة عربيا.

عوائد أسود الأطلس، تنقسم إلى 2.5 مليون دولار عن الاستعدادات للبطولة، و10 ملايين دولار للمشاركة، ومليون دولار للتأهل لدور الـ32، وأربعة ملايين دولار لبلوغ دور الـ16، ومثلها لدور الثمانية.

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حققت مصر أفضل نتيجة في تاريخها بكأس العالم في نسخة 2026 بالوصول لدور الـ16، قبل الخروج على يد الأرجنتين بعد أداء استثنائي، ما رفع عوائدها إلى 17.5 مليون دولار، مقارنة بـ9.5 مليون دولار حصلت عليها في آخر مشاركة لها في كأس العالم 2018 في روسيا.

الجزائر كانت أحد المنتخبات العربية التي نجحت في تجاوز دور المجموعات، لكن مسيرته توقفت في دور الـ32 بالخسارة من سويسرا بهدفين نظيفين، ليصل إجمالي ما حققه من عوائد في كأس العالم 13.5 مليون دولار.

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جوائز متساوية

حصدت السعودية نقطتين في دور المجموعات بالتعادل مع أوروغواي والرأس الأخضر، فيما حصدت قطر نقطة واحدة من تعادلها مع كندا، لكن ذلك لم يمنحهما أي عوائد إضافية، وحصل كل منهما على 12.5 مليون دولار مقابل الاستعدادات والمشاركة.

كما حصلت الأردن على القيمة المالية نفسها في أول ظهور له بكأس العالم، وكذلك تونس التي سجلت أسوأ مشاركة لها في تاريخ مشاركاته بالمونديال، إضافة إلى العراق الذي شارك بعد غياب دام 40 عاما، كما تشترك المنتخبات الثلاثة في عدم تحقيقها لأي نقطة في كأس العالم 2026.

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