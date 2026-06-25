أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاعب وسط المنتخب القطري عاصم مادبو خمس مباريات، عقب تدخله العنيف على لاعب المنتخب الكندي إسماعيل كونيه خلال منافسات كأس العالم 2026، وهي الإصابة التي استدعت خضوع الأخير لعملية جراحية إثر تعرضه لكسر في الساق.

وأوضح "فيفا" أن لجنة الانضباط قررت فرض عقوبة الإيقاف على مادبو بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة خلال مواجهة قطر وكندا، مع إمكانية تقدم الاتحاد القطري باستئناف ضد القرار. وكانت عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة قد نُفذت بالفعل خلال خسارة المنتخب القطري أمام البوسنة والهرسك بنتيجة 1-3.

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وجاء القرار بعد تدخل متهور من مادبو على لاعب الوسط الكندي إسماعيل كونيه خلال المباراة التي انتهت بفوز كندا بستة أهداف دون رد ضمن منافسات المجموعة الثانية. وتعرض كونيه لإصابة قوية في ساقه اليسرى أجبرته على مغادرة الملعب على حمالة وسط تأثر واضح من زميله القطري.

وأكد الاتحاد الكندي لكرة القدم لاحقًا أن اللاعب خضع لعملية جراحية ناجحة لإصلاح كسر في الطرف السفلي من الساق، ما أنهى مشاركته في البطولة.

لفتة إنسانية بعد الواقعة

وعقب الإصابة، حرص مادبو على زيارة كونيه في مدينة فانكوفر للاطمئنان على حالته الصحية، برفقة وزير الشباب والرياضة القطري الشيخ حمد بن خليفة، في خطوة لاقت اهتمامًا واسعًا بعد الحادثة.

كما ظهر كونيه على كرسي متحرك قبل المباراة الأخيرة لمنتخب بلاده في دور المجموعات أمام سويسرا، والتي انتهت بخسارة كندا بنتيجة 2-1.