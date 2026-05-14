الأحد, 17 مايو 2026 | 30 ذُو الْقِعْدَة 1447
كاليفورنيا تحقق مع "فيفا" بشأن مبيعات مضللة لتذاكر مونديال 2026

«د.ب.أ» من واشنطن
الخميس 14 مايو 2026 8:15 |1 دقائق قراءة
طلب المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تقديم معلومات تتعلق بتقارير عن ممارسات “مضللة محتملة” في بيع تذاكر كأس العالم 2026، وسط شكاوى من مشجعين بشأن تغييرات في تصنيفات المقاعد بعد إتمام عمليات الشراء.

وقال بونتا، في منشور عبر منصة “إكس”، إن مكتبه بصدد إرسال خطاب رسمي إلى “فيفا” لتقييم ما إذا كانت هناك انتهاكات محتملة لقوانين ولاية كاليفورنيا المتعلقة بحماية المستهلك.

وبحسب تقارير إعلامية، جرى بيع بعض التذاكر استناداً إلى خرائط للملاعب وتصنيفات محددة للمقاعد، قبل أن يتم تعديل تلك الخرائط لاحقاً وقبل تخصيص المقاعد النهائية للمشجعين.

وأدى ذلك، وفق الشكاوى، إلى حصول بعض المشترين على مقاعد ضمن فئات أدنى من تلك التي توقعوها عند الشراء.

وذكر بونتا، في الخطاب المنشور على الموقع الإلكتروني لمكتبه، أن عدداً من المشجعين أفادوا بأنهم شعروا “بالخداع”، بعدما انتهى بهم الأمر بمقاعد أقل قيمة مقارنة بما كانت تشير إليه خرائط المقاعد المتاحة وقت شراء التذاكر.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم 2026، في أول نسخة من البطولة تقام بمشاركة 48 منتخباً.

