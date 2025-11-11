فيلادلفيا تكسر موجة الغلاء في مونديال 2026 .. المشجع ليس مصدر دخل

نايف العتيبي
الثلاثاء 21 أبريل 2026 13:35 |1 دقائق قراءة
صورة متداولة لملعب لينكون فاينانشال فيلد في فيلادلفيا.

في وقت تتصاعد فيه انتقادات تكاليف التنقل خلال كأس العالم 2026، اختارت فيلادلفيا مسارًا مختلفًا عبر تقديم المواصلات العامة مجانًا للمشجعين بعد المباريات، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي وتعزيز تجربة الجماهير، وفقا لموقع Inside World Football.

القرار يأتي على النقيض من مدن أمريكية أخرى شهدت ارتفاعًا حادًا في أسعار النقل، حيث وصلت بعض تذاكر القطارات إلى نحو 100 دولار، ما أثار جدلًا واسعًا حول استغلال الحدث لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل.

فيلادلفيا التي تعرف بلقب "مدينة الأخوة"،  تسعى إلى تبني نموذج أقرب للتجربة الأوروبية، التي تدمج تذاكر المباريات مع خدمات النقل دون تكلفة إضافية، حيث يُعامل المشجعون كضيوف، لا كمصدر دخل.

وبحسب الخطة، ستوفر هيئة النقل SEPTA رحلات مجانية لمدة ساعتين بعد نهاية المباريات من لينكولن فاينانشال فيلد، ما يخفف الضغط على الجماهير ويعزز انسيابية الحركة في محيط الملعب.

العوائد الاقتصادية

تحظى المبادرة بدعم من Airbnb، ضمن تمويل يبلغ 5 ملايين دولار مخصص لمبادرات المدن المضيفة، في وقت تسعى فيه الجهات المنظمة لتحقيق توازن بين العوائد الاقتصادية وصورة الحدث عالميًا.

ومن المقرر أن تستضيف المدينة 5 مباريات في دور المجموعات، إضافة إلى مواجهة في دور الـ16 في الرابع من يوليو، في رهان واضح على تقديم نموذج أكثر استدامة، يضع تجربة المشجع في صلب العوائد الاقتصادية طويلة الأجل.

